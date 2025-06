Plus de 10.000 participants au 4e marathon VnExpress de Ha Long

Plus de 10.000 coureurs vietnamiens et internationaux se sont rassemblés le 1 er juin dans la province septentrionale de Quang Ninh pour le marathon VnExpress de Ha Long 2025.

Plus de 10.000 coureurs vietnamiens et internationaux se sont rassemblés le 1er juin dans la province septentrionale de Quang Ninh pour le marathon VnExpress de Ha Long 2025, une course dynamique qui s’est déroulée le long des magnifiques rives de la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour sa quatrième édition, l’événement a débuté à 03h00 du matin, avec des milliers de coureurs professionnels et amateurs prêts à viser la gloire sur des distances de 42 km (marathon), 21 km (semi-marathon), 10 km et 5 km.

Le parcours a sillonné les routes côtières pittoresques de Ha Long, passant par des sites emblématiques tels que la route côtière Trân Quôc Nghiên, le pont Bai Chay, le complexe Sun World de Ha Long, la place Mat Troi (Soleil) et le centre-ville animé.

Les coureurs ont sillonné un paysage saisissant d’eaux azur, de montagnes escarpées et de panoramas urbains modernes, créant une expérience mémorable et stimulante.

Plus qu’une simple course, le marathon a amplifié son attrait, mettant en valeur les richesses naturelles et culturelles de Ha Long auprès d’un public international. Il s’agissait de l’un des plus de 170 événements organisés par Quang Ninh cette année pour attirer les touristes sur ses côtes.

À l’issue de la course, les organisateurs ont remis des prix aux meilleurs de chaque distance.

