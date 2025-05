Le potentiel maritime et insulaire, levier du développement touristique à Khanh Hoà

Pour la province de Khanh Hoà (Centre), les ressources maritimes et insulaires, ainsi que la culture qui leur est associée et qui s’est transmise de longue date, constituent la clé pour valoriser son potentiel et affirmer sa position comme l’un des principaux pôles du tourisme maritime et insulaire du pays, tout en restant une destination prisée des visiteurs internationaux depuis de nombreuses années.

Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

En plus de son littoral de plus de 380 km, la province de Khanh Hoà abrite trois grandes baies - Vân Phong, Nha Trang et Cam Ranh - toutes reconnues parmi les plus belles baies du monde. À cela s'ajoutent un vaste plateau continental et une large zone maritime comprenant près de 200 îles de tailles diverses, dont l'archipel de Truong Sa qui occupe une position stratégique majeure tant sur le plan de la défense que sur le plan économique.

Selon Nguyên Thi Lê Thanh, directrice du Service du tourisme de Khánh Hòa, la province offre non seulement des paysages maritimes remarquables, mais aussi un riche héritage culturel lié à la mer. Elle accueille de nombreuses fêtes traditionnelles, telles que la fête "Câu Ngu" (Prière pour une bonne pêche), la fête de la tour Ponagar, la fête de la salangane, ainsi que divers arts folkloriques.

Ces dernières années, Khanh Hoà s'est distinguée par le développement de produits touristiques haut de gamme : séjours balnéaires, sports nautiques, exploration des fonds marins, croisières ou encore activités de loisirs sur ses îles. En 2024, la province a accueilli un nombre record de 10,8 millions de visiteurs, dont 4,7 millions d'étrangers, générant plus de 53.000 milliards de dôngs de revenus.

Après plus d'une décennie de développement, la zone touristique du nord de la péninsule de Cam Ranh abrite désormais des dizaines d'hôtels et de complexes hôteliers modernes, classés quatre à cinq étoiles, le long de sa vaste plage. La zone touristique de Dôc Lêt, bien que moins animée que Nha Trang, séduit quant à elle les visiteurs par sa beauté immaculée et l'atmosphère paisible de sa plage de près de 10 kilomètres de long.

La riche biodiversité de Khanh Hoà, son fort potentiel de conservation de la nature marine, la diversité de ses ressources marines naturelles et ses paysages époustouflants sont des conditions préalables au développement de l'économie maritime de la province, notamment du tourisme maritime et insulaire, selon le professeur associé et docteur Nguyên Chu Hôi, vice-président de la Société vietnamienne de la pêche et président de l'Association pour la protection du milieu marin.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Outre son potentiel naturel et ses atouts culturels de longue date, Khanh Hoà a développé des produits touristiques uniques et des activités modernes, tous fondés sur les valeurs fondamentales de sa mer, de ses îles et de sa culture maritime.

Le Festival de la mer Nha Trang-Khanh Hoà, qui se tient tous les deux ans à Nha Trang depuis deux décennies, célèbre les valeurs traditionnelles et contemporaines de la mer et des îles de la région. À chaque édition, les touristes ont l'occasion de s'immerger dans des dizaines d'activités reflétant la culture maritime locale. Khanh Hoà accueille également des événements comme le Festival du tourisme maritime de Nha Trang et la course de yachts Hong Kong-Nha Trang.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises touristiques ont accordé une attention particulière à la création de nouvelles offres, notamment des complexes de loisirs et des hébergements sur des îles comme Hon Tre, Hon Tam, Monkey et Orchid, ainsi que des croisières internationales, des croisières au coucher du soleil, des excursions sous-marines touristiques dans la baie de Nha Trang et des activités d'aventure comme la tyrolienne et le parapente.

Développement d'un tourisme vert et durable

Le Dr. Nguyên Anh Tuân, directeur de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme, a déclaré que de nombreuses localités et destinations à travers le pays encouragent activement le développement du tourisme vert, avec des projets axés sur l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles, la minimisation des impacts négatifs sur l'environnement, ainsi que la promotion du développement économique local et communautaire.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme vert est considéré comme une orientation durable, offrant une forte valeur économique tout en respectant la protection de l’environnement et la préservation des valeurs culturelles, a-t-il ajouté.

La province de Khanh Hoà a établi des lignes directrices et commencé à mettre en œuvre des programmes et des solutions visant à créer un environnement touristique vert et durable. Outre une gestion plus stricte de l'examen et de l'évaluation des impacts environnementaux, ainsi que l’annulation des projets présentant des signes de pollution marine, Khanh Hoà a lancé des initiatives pour renforcer la protection des écosystèmes marins.

Photo : Ngoc Hà/VNA/CVN

Des efforts sont déployés pour restaurer progressivement les forêts de mangroves, réhabiliter les écosystèmes coralliens de la baie de Nha Trang, construire des systèmes de traitement des eaux usées et réduire l’utilisation des produits plastiques à usage unique.

Cependant, le secteur touristique local fait face à plusieurs contraintes, notamment la surexploitation des ressources touristiques, le faible contrôle environnemental sur les sites touristiques et la lente adoption des technologies de pointe dans les activités touristiques. L’assainissement de l’environnement et la sécurité alimentaire restent des problèmes majeurs, tandis que le démarchage agressif, les prix abusifs, les activités touristiques illégales et la publicité mensongère persistent, menaçant la sécurité des visiteurs et ternissant l’image du tourisme local.

Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a exhorté la province à renforcer la gestion des destinations, à promouvoir des solutions de tourisme vert, et à privilégier les énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement.

Il a également appelé à une meilleure gestion des déchets liés aux activités touristiques et recommandé d’intégrer des stratégies d’adaptation au changement climatique dans le développement du tourisme maritime et insulaire.

VNA/CVN