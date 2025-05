Un projet de casino de deux milliards de dollars à Vân Dôn soumis pour décision

Photo : VNA/CVN

Le casino, qui sera construit dans la commune de Van Yên, district de Vân Dôn, représentera un investissement total de plus de deux milliards de dollars et s’étendra sur une superficie prévue d’environ 244 ha.

La durée d’exploitation maximale du projet sera de 70 ans et la durée de construction ne dépassera pas neuf ans à compter de la date d’attribution des des terrains.

Le projet de casino est conçu comme un complexe hôtelier et de divertissement haut de gamme avec jeux, destiné à accueillir des événements internationaux et à devenir une destination régionale et mondiale de premier plan. Son objectif principal est d’exploiter un casino et de fournir des services connexes conformément à la réglementation vietnamienne.

Le ministère a proposé au Premier ministre d’approuver un projet pilote permettant aux citoyens vietnamiens de participer aux jeux de casino sur place, sous réserve du strict respect des lois en vigueur et des directives du Politburo.

Le ministère a également recommandé que le Comité populaire provincial de Quang Ninh soit autorisé à sélectionner un investisseur approprié, conformément à la réglementation sur l’investissement, l’utilisation des sols, les appels d’offres et autres lois applicables.

Dans le cadre du plan de réorganisation administrative récemment approuvé, Vân Dôn a été désignée comme l’une des 13 unités administratives spéciales provinciales du pays.

Selon les documents soumis au Conseil d’évaluation de l’État, le capital d’investissement total du projet s’élève à 51.500 milliards de dôngs (2,16 milliards de dollars). Sur ce montant, 7.700 milliards de dôngs seront apportés par l’investisseur, le reste étant financé par des prêts bancaires.

Le projet est divisé en trois phases : la première (2023-2027) avec un investissement estimé à 25.100 milliards de dôngs, la deuxième (2027-2031) avec 22.080 milliards de dôngs et la troisième (2031-2032) avec 4.300 milliards de dôngs.

Les autorités de Quang Ninh estiment que le projet constituera un puissant moteur de croissance pour la zone administrative spéciale de Vân Dôn, en renforçant sa compétitivité, en améliorant le climat des affaires, en créant des emplois et en augmentant les recettes budgétaires de l’État.

Sur ses 70 ans de vie, le complexe du casino de Vân Dôn devrait contribuer au budget à hauteur d’environ 228.928 milliards de dôngs (9,67 milliards de dollars), dont 134.300 milliards de dôngs d’impôt sur les sociétés et 94.500 milliards de dôngs de TVA.

VNS/VNA/CVN