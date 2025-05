Plus de 2,4 millions de visiteurs sont arrivés à Bac Ninh depuis le début de l’année

Selon le rapport du Service de la culture, des sports et du tourisme, au cours des cinq premiers mois de l’année 2025, la province de Bac Ninh a accueilli plus de 2,4 millions de touristes, soit une augmentation de 58% par rapport à la même période en 2024. Les recettes touristiques totales sont estimées à 2.070 milliards de dôngs, soit une hausse de 78% en glissement annuel.

Parmi les sites touristiques attirant un grand nombre de visiteurs figurent: la pagode Dâu, la pagode But Thap, le mausolée et le temple de Kinh Duong Vuong (bourg de Thuân Thành), la pagode Phât Tich (district de Tiên Du), le temple Dô (ville de Tu Son), le temple de Bà Chua Kho, le temple Cùng et le puits de jade, la fête de tir à la corde de Huu Châp, l’avenue florale du Nouvel An lunaire Ât Tỵ 2025 (ville de Bac Ninh), etc.

En particulier, plusieurs événements ont été organisés tels que la célébration du 1015e anniversaire du couronnement de Ly Thai Tô – Ly Công Uân en tant qu’empereur ; la réception du certificat de classement du temple communal de Dinh Bang en tant que vestige national spécial ; la reconnaissance de la maison commémorative du camarade Lê Quang Đạo comme vestige national ; la présentation du Trésor national - le sceau d’or "Hoàng Đế Chi Bảo"; la rencontre entre Madame Lê Thi Bich Trân, épouse du Premier ministre, et le groupe des femmes de la communauté de l’ASEAN au temple Dô…

À partir du début du mois de mars 2025, le Service de la culture, des sports et du tourisme a lancé des circuits touristiques gratuits (circuits pilotes) sous le thème "L’essence culturelle de Bac Ninh - Les couleurs du patrimoine", organisés chaque samedi et dimanche. Parallèlement, il a également chargé les services spécialisés de procéder régulièrement à des enquêtes de terrain et de renouveler quatre circuits gratuits afin de répondre aux besoins des habitants et des visiteurs.

En collaboration avec le journal Nhân Dân, un projet intitulé "J’aime tant le Vietnam" a été mis en œuvre sur trois sites patrimoniaux de la province : le Temple de la Littérature de Bac Ninh, le temple Dô et la pagode Phât Tich. Ce projet offre aux visiteurs une expérience de découverte unique, contribuant à soutenir et à promouvoir le tourisme local, en adéquation avec les évolutions de la société à l’ère numérique actuelle.

Par ailleurs, la province de Bac Ninh met en œuvre des programmes et activités de stimulation du tourisme intérieur en 2025, tout en renforçant les mesures de sécurité pour les activités touristiques durant les jours fériés et la haute saison estivale.

Les autorités assurent une gestion rigoureuse des activités des entreprises de voyages organisés et de transport de passagers, en particulier celles proposant des circuits à l’étranger. Les établissements d’hébergement touristique sont encouragés à afficher publiquement leurs tarifs et à respecter strictement les prix affichés, tout en améliorant la qualité des infrastructures et des équipements pour garantir la satisfaction des visiteurs.

Le système d’infrastructures et de services touristiques se développe de manière professionnelle et moderne, ce qui contribue à une évolution positive du secteur touristique et à l’amélioration de l’environnement touristique, tant pour les touristes nationaux qu’internationaux.

Dans les temps à venir, le Service de la culture, des sports et du tourisme accordera une attention particulière à la planification et à la réorganisation de l’appareil spécialisé dans le secteur du tourisme, ainsi qu’à la mise en œuvre des programmes et plans d’action touristique pour l’année 2025.

Il renforcera la gestion publique des services liés aux activités commerciales touristiques, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire et le développement de produits touristiques pour 2025. Le Service assurera également une communication régulière avec les localités partenaires dans le cadre de la coopération interprovinciale, notamment sur les programmes de formation et de perfectionnement à court terme dans les domaines de l’hôtellerie, de l’organisation de voyages, du guidage touristique et de l’interprétation culturelle.

Il s’agira aussi de moderniser les produits et services touristiques existants, tout en développant de nouvelles offres touristiques. L’accent sera mis sur l’amélioration de la qualité des produits et services afin qu’ils correspondent aux attentes des marchés cibles et aux périodes de forte activité touristique.

