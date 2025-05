Quang Ninh ambitionne d’attirer un nombre croissant de visiteurs musulmans

L’événement, qui s’est tenu dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh, a réuni plus de 200 délégués vietnamiens et étrangers, dont des représentants d’ambassades de pays à forte population musulmane tels que le Pakistan, l’Iran, l’Irak, les Émirats arabes unis, l’Algérie et le Kazakhstan.

Le tourisme halal est une forme de tourisme conforme aux normes islamiques en matière de restauration, d’hébergement, de transport, de loisirs et de consommation. Il connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale, y compris au Vietnam.

Ce séminaire visait à sensibiliser au concept de tourisme halal et à ses exigences spécifiques, tout en explorant les opportunités offertes par Quang Ninh pour attirer les visiteurs musulmans et les touristes intéressés par des expériences respectueuses des pratiques halal.

Il s’agissait également d’un espace d’échange pour les autorités locales, les entreprises touristiques et les chercheurs, afin de partager leurs expériences, d’analyser la situation actuelle et de définir des stratégies en vue d’un développement durable du tourisme halal dans la province.

Nguyên Thi Hanh, vice-présidente du Comité populaire provincial de Quang Ninh, a déclaré que le tourisme halal se développe rapidement à l’échelle mondiale. Grâce à une économie ouverte et un environnement stable, le Vietnam - en particulier Quang Ninh - s’intègre progressivement à la chaîne de valeur mondiale du tourisme halal.

Développer ce type de tourisme ouvre non seulement des perspectives d’attractivité pour les touristes internationaux, mais témoigne aussi d’un respect pour les cultures, religions et tendances de consommation mondiales, a-t-elle souligné.

Souhaitant devenir un pionnier du tourisme respectueux de la culture et des besoins des visiteurs musulmans, Quang Ninh espère bénéficier de soutiens, d'échanges d'expériences et d'un accompagnement dans la mise en œuvre de ce modèle touristique.

L'ambassadeur du Pakistan au Vietnam, Kohdayar Marri, a estimé que, pour répondre aux attentes du tourisme halal, Quang Ninh doit améliorer la qualité de ses services et favoriser le dialogue interculturel. Il a notamment souligné la nécessité de créer des espaces de prière, d'assurer une atmosphère familiale et de proposer une gastronomie conforme à la culture musulmane.

Selon Dinh Công Hoàng, chercheur à l'Institut d'études sud-asiatiques, ouest-asiatiques et africaines, les musulmans représentent plus de 25% de la population mondiale. Le marché halal, vaste et prometteur, offre donc d'énormes opportunités pour le développement touristique du Vietnam et de la province de Quang Ninh.

Avec plus de 80% des provinces et villes vietnamiennes capables de proposer des produits halal, et fort de ses paysages naturels, de sa richesse culturelle et historique, le Vietnam dispose d'un grand potentiel pour développer son économie et son tourisme halal.

Lors du séminaire, les participants ont également discuté du développement des ressources humaines pour répondre aux besoins du tourisme halal, ainsi que des solutions, programmes d'action et politiques à mettre en œuvre pour attirer les investissements dans ce secteur, tant à Quang Ninh qu'au niveau national.

VNA/CVN