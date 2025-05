Le Vietnam émerge en tête des destinations d’Asie du Sud-Est pour les routards

Le Vietnam se distingue comme la destination la plus économique pour les routards en Asie du Sud-Est, selon Travel And Tour World (TTW), un guide de voyage international qui a récemment publié sa liste des destinations offrant le meilleur rapport qualité-prix dans la région.

Le Vietnam est suivi de près par l’Indonésie et la Thaïlande, qui offrent un équilibre entre accessibilité et diversité des expériences. La Malaisie et Singapour, bien que plus onéreuses, offrent des séjours plus longs sans visa, attractifs pour les visiteurs de longue durée.

Le Vietnam arrive en tête du classement de cinq des destinations les plus populaires pour les routards en Asie du Sud-Est, avec une note impressionnante de 40 sur 45, grâce à des prix toujours bas pour l’hébergement, la nourriture, les transports

Travel And Tour World souligne que ce pays d’Asie du Sud-Est est un choix idéal pour les backpackers souhaitant des séjours prolongés sans compromettre leurs expériences, offrant des prix imbattables dans de nombreuses catégories de voyage essentielles.

Il révèle également que les offres ultra-économiques du Vietnam comprennent des bières à partir de 22.000 dôngs (moins d’un dollar) la bouteille, des boissons sans alcool à 11.000 dôngs, des tarifs de transports en commun à seulement 8.000 dôngs en moyenne pour un aller simple et des lits en auberge à partir de 30.000 dôngs la nuit, un prix étonnamment bas.

Le paysage abordable du Vietnam permet aux voyageurs de s’immerger pleinement dans la culture, l’histoire et la beauté naturelle du pays tout en maîtrisant leurs dépenses. L’hébergement abordable, la restauration abordable et l’accessibilité des transports rendent le Vietnam particulièrement attractif pour les voyageurs indépendants et les routards qui explorent l’Asie du Sud-Est sans grever leur budget, note-t-il.

Ce joyau d’Asie du Sud-Est prouve que l’attrait culturel et les expériences locales authentiques peuvent résister aux turbulences économiques mondiales. À chaque atterrissage à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et au-delà, un autre élément de la riche mosaïque vietnamienne – ses marques locales – rayonne dans le monde entier.

Le Vietnam offre non seulement des paysages à couper le souffle et une histoire riche, mais il est également en passe de devenir un pôle d’exportation culturelle. En visitant ce pays dynamique, les voyageurs du monde entier rapportent bien plus que de simples souvenirs : ils découvrent des trésors locaux, de la délicieuse cuisine de rue aux marques de café qui incarnent l’âme du Vietnam, ajoute-t-il.

Par ailleurs, l’Indonésie se classe deuxième du classement, offrant un excellent rapport qualité-prix, notamment en termes de restauration et d’activités de loisirs. La Thaïlande suit de près, en troisième position, reconnue pour son équilibre global entre accessibilité financière et infrastructures touristiques.

La Malaisie et Singapour complètent le classement. Bien que considérés comme des destinations plus chères, ces deux pays offrent des avantages en matière de visa, avec des séjours sans visa prolongés pouvant aller jusqu'à trois mois, plus longs que ceux actuellement proposés au Vietnam, en Indonésie ou en Thaïlande.

Ce classement souligne l’importance de prendre en compte de multiples facteurs, tels que l’hébergement, la restauration, les transports, les coûts des loisirs et les politiques de visa, lors du conseil aux voyageurs ou de l’élaboration de produits touristiques.

Alors que les routards continuent d’explorer la riche palette de cultures et de paysages de l’Asie du Sud-Est, ces informations s’avéreront précieuses pour répondre à leurs attentes et enrichir leurs expériences de voyage tout en maîtrisant leurs coûts.

