Le charme du lac Ghênh Chè, un havre de paix très nature dans le Nord

À une vingtaine de kilomètres au sud du centre de la ville de Thai Nguyên, Ghênh Chè s’impose comme l’un des sites écotouristiques les plus en vue de la région. Situé dans la commune de Binh Son, ville de Sông Công, ce plan d’eau artificiel de 80 hectares, parsemé de plus de cinquante îles et presqu’îles, offre un spectacle naturel saisissant.