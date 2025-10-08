Quang Ninh : le Festival gastronomique 2025 se tiendra du 30 octobre au 2 novembre

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une grande variété de spécialités, non seulement de la province de Quảng Ninh mais aussi de nombreuses cultures culinaires à travers le monde. Ils pourront assister à des spectacles artistiques traditionnels, des démonstrations de mixologie à base d’ingrédients locaux, à des ateliers gratuits de cuisine… Le festival comptera environ 200 stands répartis en trois zones principales : un espace international, un espace dédié à la cuisine vietnamienne des trois régions (Nord, Centre et Sud), et un espace consacré à la gastronomie de Quang Ninh, mettant en avant les saveurs marines et montagnardes locales. Particularité de cette édition, la technologie de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) permettra aux visiteurs d’explorer les zones de production d’ingrédients de la province. Il s’agit de la cinquième édition de ce festival annuel, qui vise à stimuler le tourisme tout en valorisant et en faisant rayonner le patrimoine culinaire unique de Quang Ninh. Les organisateurs estiment que l’événement attirera entre 30.000 et 50.000 visiteurs. Dans la perspective d’accueillir plus de 4 millions de touristes - dont 1,25 million d’étrangers - au quatrième trimestre et d’atteindre l’objectif annuel de 21,2 millions de visiteurs en 2025, la province prévoit d’organiser une trentaine d’événements culturels et sportifs d’ici la fin de l’année afin de dynamiser la demande touristique.

VNA/CVN