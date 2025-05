Six médailles pour le Vietnam aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2025

Les six lycéens vietnamiens participant aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2025 ont été médaillés, a annoncé mardi 27 mai le ministère de l'Éducation et de la Formation.

L'équipe vietnamienne a remporté une médaille d’or, deux médailles d’argent et trois de bronze, se classant ainsi 5e au classement par nations, derrière la Chine, la Russie, le Japon et la République de Corée, confirmant sa position de leader dans les concours d'informatique en Asie du Sud-Est. Les Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2025, organisées en ligne les 17 et 18 mai par l’Ouzbékistan, ont réuni 868 participants de 42 pays et territoires.

VNA/CVN