Le Mexique augmente ses importations de café vietnamien

Les statistiques montrent que parmi les 10 principaux marchés d’exportation, les exportations de café vers le Mexique ont connu une forte hausse, tant en volume qu’en valeur. Au cours des quatre premiers mois de 2025, les entreprises vietnamiennes ont exporté environ 17.413 tonnes de café vers le Mexique, pour un chiffre d’affaires de près de 93 millions de dollars. Cette croissance impressionnante est en partie due à la hausse des prix mondiaux du café début 2025, provoquée par des pénuries d’approvisionnement chez les principaux producteurs comme le Brésil et le Vietnam. Cette flambée des prix a rendu le café vietnamien plus attractif pour les acheteurs internationaux, dont le Mexique. De plus, face aux difficultés commerciales et aux droits de douane frappant les fournisseurs traditionnels, le Mexique a cherché à diversifier ses sources d’importation de café, et le Vietnam s’est imposé comme une alternative fiable, offrant des prix et une qualité compétitifs. L’Allemagne est restée le premier marché d’exportation de café du Vietnam, avec un chiffre d’affaires à l’exportation atteignant 628 millions de dollars, en hausse de 79,6%. Les autres principaux acheteurs de café vietnamien sont l’Italie (307,6 millions de dollars), l’Espagne (292,5 millions de dollars), les États-Unis (236,8 millions de dollars), le Japon (260 millions de dollars) et la Russie (213,4 millions de dollars).

VNA/CVN