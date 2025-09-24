Cà Mau : fermeture de l’aéroport pendant un an pour modernisation

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a annoncé la fermeture temporaire de l’aéroport de Cà Mau du 30 octobre 2025 à 07h00 au 31 octobre 2026 à 23h59 (heure locale), afin de mettre en œuvre le projet d’«Extension et modernisation de l’aéroport de Cà Mau».

Le projet, dont l’investisseur est Airports Corporation of Vietnam (ACV), comprend la construction d’une nouvelle piste, de voies de circulation reliant la piste à l’aire de stationnement des avions, la construction d’une aire de stationnement au sud, l’agrandissement du terminal passagers existant, ainsi que d’autres ouvrages auxiliaires. Une fois achevé, le projet permettra l’exploitation des avions de type A320, A321 et équivalents, créera une dynamique de développement économique, culturel et social, tout en renforçant la sécurité et la défense nationale de la province de Cà Mau et de la région.

