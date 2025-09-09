icon search
Hanoï connaît une recrudescence de cas de dengue

Bien que les cas de dengue à Hanoï aient diminué par rapport à la même période l’année dernière, la maladie montre des signes de recrudescence ces dernières semaines, a rapporté le Centre de contrôle des maladies de Hanoï (CDC de Hanoi).

Selon les statistiques, Hanoi a enregistré 162 infections dans 61 quartiers et communes entre le 29 août et le 5 septembre, soit 11 de plus que la semaine précédente. Neuf nouvelles zones d’épidémie ont été identifiées dans les quartiers et communes de Tam Hung, Tây Mô, Xuân Phuong, Ba Dinh, Nghia Dô, Chuyên My et Tây Hô. Actuellement, 16 foyers sont toujours actifs dans la ville. Depuis le début de l’année, Hanoi a enregistré 1.381 cas, sans décès. Malgré une baisse d’une année sur l’autre, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires est en hausse. Le CDC de Hanoi a annoncé une tendance à la hausse attendue pour la période à venir, plusieurs foyers signalant un nombre élevé de patients et une évolution complexe. Les résultats de la surveillance ont notamment indiqué que tous les foyers épidémiques présentent des indices d’insectes à haut risque. Selon les experts, le nombre de cas pourrait continuer à augmenter en raison des conditions météorologiques complexes et de l’augmentation des déplacements et des rassemblements de résidents et de touristes pendant les vacances. Pour prévenir et combattre la dengue, il est indispensable d’appliquer des mesures de lutte antivectorielle. Il n’y a pas de traitement antiviral spécifique de la dengue/dengue sévère. La détection précoce et l’accès à des soins médicaux appropriés réduisent considérablement les taux de mortalité de la dengue sévère. 

