Le Vietnam s’impose comme 2e exportateur mondial de riz

D’après l’Association, entre janvier et juin, l’Inde est restée en tête avec 11,68 millions de tonnes exportées (+36,5% sur un an), suivie du Vietnam avec 4,72 millions de tonnes (+3,6%). En revanche, la Thaïlande a exporté 3,73 millions de tonnes, soit une baisse de 27,3%, le Pakistan 2,76 millions de tonnes (-20,2%) et les États-Unis 1,4 million de tonnes (-23,5%). Selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l'Environnement, environ 750.000 tonnes de riz ont été exportées en juillet 2025 pour un montant de 366,1 millions de dollars.

VNA/CVN