Exportations vietnamiennes de poivre en hausse de 27,6% en neuf mois

>> L’industrie du poivre creuse le filon de la coopération pour relever ses défis

>> Les exportations de poivre du Vietnam dépassent un milliard de dollars

>> Le Vietnam promeut son commerce d'épices au salon international Anuga 2025





Rien qu’en septembre, 20.487 tonnes ont été expédiées pour 136,3 millions de dollars, soit une augmentation de 19,5% en volume et de 23,2% en valeur par rapport à 2024. Le prix moyen du poivre noir a atteint 6 490 dollars la tonne et celui du poivre blanc 8.679 dollars, consolidant la compétitivité du poivre vietnamien. Les États-Unis demeurent le premier marché avec 39 979 tonnes (21,4% du total), malgré un recul de 30%. En revanche, les ventes à la Chine ont bondi de 73,3%, et celles aux Émirats arabes unis de 12,8%, tandis que l’Inde et plusieurs pays européens affichent une croissance régulière, traduisant une diversification des débouchés asiatiques. Côté importations, entre janvier et septembre, le Vietnam a acheté 36.112 tonnes de poivre pour 225,7 millions de dollars, principalement en provenance du Brésil, du Cambodge et de l’Indonésie. Outre le poivre, la cannelle reste un produit phare : 90.478 tonnes exportées en neuf mois pour 228,3 millions de dollars, soit +30,5% en volume et +17,5% en valeur. L’Inde représente 39% des ventes, devant les États-Unis (11%) et le Bangladesh (7,3%). Cette progression confirme la forte compétitivité des épices vietnamiennes sur les marchés internationaux dans un contexte de demande croissante pour les produits naturels.

VNA/CVN