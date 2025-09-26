Actifs totaux du marché financier vietnamien estimés à 41.300 milliards de dôngs

Selon lui, cette valeur d'actif est moyenne pour la région. Parallèlement, les produits et services financiers nationaux se modernisent rapidement et la vente croisée de produits financiers se développe rapidement, a-t-il ajouté. Par ailleurs, les services financiers de détail et la finance numérique affichent une forte croissance.Il a cité le Knight Frank Wealth Report 2025, qui indique qu'environ 5.459 Vietnamiens disposent actuellement d'un actif net supérieur à 10 millions de dollars, ce qui les place au sixième rang en Asie du Sud-Est. Parallèlement à l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres pour les prochaines années, le revenu moyen des Vietnamiens devrait augmenter de 7 à 9% par an. Les investisseurs individuels réalisent 85% des transactions sur le marché boursier vietnamien. L'amélioration des compétences financières et le renforcement des capacités des investisseurs seront essentiels au développement sain et durable du marché financier et de l'économie vietnamienne. Le rapport Knight Frank montre également que les Vietnamiens fortunés investissent encore massivement dans l'immobilier (31%) et l'or (14%), ce qui reflète une faible diversification de leurs portefeuilles.

VNA/CVN