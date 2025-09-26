La valeur des exportations de riz thaïlandaises chute pour le 10e mois consécutif

Selon le Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO) du ministère du Commerce, les exportations de riz du pays ont totalisé 739.497 tonnes en août, portant le volume total des huit premiers mois à plus de 5 millions de tonnes, en baisse de 24,1% sur un an.En termes de valeur des exportations, la valeur des exportations de riz en août s'est élevée à 3,94 milliards de dollars, soit une baisse de 30%. Il s'agit du 10e mois consécutif de baisse des exportations de riz, avec des baisses sur des marchés comme les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Irak et le Mozambique. En revanche, les exportations ont progressé au Cameroun, en Chine, en Malaisie, à Hong Kong (Chine) et au Canada. Les prix du riz local ont également baissé. Selon l'Association thaïlandaise des riziculteurs, le prix du riz blanc au 24 septembre s'établissait désormais entre 6.500 et 6.700 THB la tonne, soit une baisse de 200 THB par rapport au 17 septembre. Par ailleurs, le prix du riz jasmin reste inchangé, entre 15.500 et 16.000 THB la tonne.

VNA/CVN