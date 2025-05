Quang Ninh se prépare aux festivals internationaux de marionnettes et de cirque

La province de Quang Ninh (Nord) se prépare à accueillir le Festival international de marionnettes en septembre et octobre, suivi du Festival international du cirque en novembre et décembre.

Photo : BVN/CVN

L'annonce a été faite lors d'une réunion de travail entre le Département des arts du spectacle du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, le 12 mai.

Ces festivals sont appelés à devenir des événements culturels incontournables à l'échelle mondiale, contribuant à la notoriété des arts du spectacle vietnamien et suscitant un regain d'intérêt du public pour les arts de la marionnette et du cirque. Ils seront également l'occasion pour Quang Ninh de faire découvrir sa beauté naturelle époustouflante, son riche patrimoine culturel et son vaste potentiel touristique.

Les organisateurs prévoient que ces événements attireront des artistes, des metteurs en scène et un public du monde entier, positionnant la province comme un pôle dynamique des arts du spectacle et une plateforme d'échanges culturels internationaux.

Photo : BQN/CVN

Ces projets s'inscrivent dans la stratégie touristique provincial, qui vise à attirer 20 millions de visiteurs, dont 8 millions de nuitées, et à générer 55.000 milliards de dôngs (2,2 milliards de dollars) de revenus cette année. Ces objectifs s'inscrivent dans le plan économique local, qui prévoit une croissance de 14% pour l'année.

Mi-avril, Quang Ninh a approuvé un plan directeur de développement touristique à l'horizon 2030, avec une vision s'étendant jusqu'en 2045, visant à s'imposer comme un pôle touristique connecté aux destinations régionales et mondiales, et reconnu pour son écosystème touristique moderne et durable.

Dans le cadre de ce plan, la province souhaite devenir un lieu de premier plan pour des festivals internationaux de musique et de cinéma, des échanges culturels et des événements de grande envergure. Elle ambitionne également de devenir un leader du tourisme MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions/Events) ainsi que des retraites bien-être, des lunes de miel et du tourisme spirituel.

Rien qu'en 2025, Quang Ninh prévoit d'accueillir 24 événements internationaux, nationaux et provinciaux majeurs ainsi que 146 programmes locaux pour soutenir l'engagement touristique.

VNA/CVN