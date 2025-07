Hô Chi Minh-Ville

Envisager de restreindre les véhicules polluants dans les zones à haut risque environnemental

Bùi Hoa An, directeur adjoint du Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que son service avait envoyé un document demandant aux services et organismes concernés d’étudier et de proposer des mesures pour limiter la circulation des véhicules à fortes émissions dans les zones présentant un risque élevé de pollution, notamment de pollution de l’air.