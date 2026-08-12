Concentrer les ressources pour faire de Quang Ninh et Bac Ninh des pôles de croissance économique

L’Assemblée nationale examine plusieurs projets majeurs d’infrastructures et d’aménagement territorial, ainsi que la création des villes de Quang Ninh et Bac Ninh, visant à renforcer les pôles de croissance et à améliorer l’efficacité de la gouvernance locale.

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Le 12 août, l’Assemblée nationale a entamé la 10e journée de travail de sa première session irrégulière. Au cours de la séance plénière du matin, les députés discutent de l'orientation d’investissement dans le projet de construction de la rocade 5 de la région de la capitale Hanoï ; de l’ajustement de la politique d’investissement dans le projet de construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; ainsi que de la création de la ville de Quang Ninh et de la ville de Bac Ninh.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du gouvernement, les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh occupent depuis toujours une position et un rôle importants. Elles valorisent toujours leurs potentiels et leurs atouts pour devenir des localités dont la taille économique figure parmi les plus importantes du pays.

Après sa création, la ville de Quang Ninh couvrira une superficie naturelle de 6.231,27 km², comptera 1.523.400 habitants et sera composée de 54 unités administratives au niveau communal, dont 30 quartiers, 22 communes et 2 zones administratives spéciales. Pour Bac Ninh, elle couvrira une superficie naturelle de 4.713,75 km², comptera 3.989 623 habitants et sera composée de 99 unités administratives au niveau communal, dont 45 quartiers et 54 communes.

La Commission des lois et de la justice recommandé à l’Assemblée nationale d’approuver et d’adopter les résolutions concernant la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh.

Les autorités de Bac Ninh et Quang Ninh devront concentrer leurs ressources afin de faire de ces deux localités des pôles de croissance économique. Elles devront rapidement réorganiser et consolider leurs appareils administratifs selon le modèle de gouvernance urbaine, afin de garantir une organisation rationalisée et un fonctionnement efficace, tout en assurant un développement global des domaines culturel et social et en améliorant la qualité de vie de la population.

Lors de la séance de l’après-midi, l’Assemblée nationale discutera du projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de dix lois relatives aux procédures administratives et aux conditions d’exercice des activités économiques dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement.

VNA/CVN