Le Vietnam souhaite renforcer les échanges politiques et économiques avec l’Australie

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a reçu, dans l’après-midi du 11 août (heure locale), Angus Taylor, chef de la coalition d’opposition et président du Parti libéral d’Australie.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm s’est félicité des avancées importantes enregistrées dans les relations bilatérales, soulignant que les acquis de la coopération entre les deux pays étaient le fruit des efforts de plusieurs générations de dirigeants ainsi que d’un large consensus au sein de la classe politique australienne.

Cette base constitue, selon lui, un fondement solide pour permettre aux relations Vietnam - Australie de se développer de manière stable et durable et de contribuer à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région.

Le dirigeant a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, fondée sur un nouveau modèle de croissance dont les principaux moteurs sont les réformes institutionnelles, le développement de l’économie privée, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique ainsi que l’amélioration de la productivité et de la qualité des ressources humaines.

Dans ce contexte, le Vietnam souhaite que l’Australie, qui dispose d’atouts importants en matière de capitaux, de technologies, d’éducation et de formation ainsi que de ressources naturelles, continue d’être un partenaire majeur dans la création de nouveaux moteurs de croissance.

Le dirigeant Tô Lâm a proposé aux deux parties d’élargir davantage les fondements politiques de leurs relations, notamment à travers le renforcement des échanges entre les partis politiques ainsi que des contacts entre les Parlements et les parlementaires des deux pays.

Sur le plan économique, il a appelé à passer de l’exploitation des avantages commerciaux à la construction conjointe de chaînes d’approvisionnement et de valeur sûres, durables et résilientes, notamment dans les domaines de l’énergie et des minerais essentiels. Il a également souhaité que l’Australie continue d’assurer l’approvisionnement du Vietnam en charbon et en gaz naturel liquéfié, tout en élargissant la coopération dans les énergies propres et la transition verte.

Selon Tô Lâm, les deux pays disposent de nombreuses conditions favorables pour porter leur coopération économique à un niveau supérieur, en vue de développer ensemble leurs capacités, leurs technologies et la création de valeur.

Le dirigeant vietnamien a par ailleurs encouragé les entreprises et fonds d’investissement australiens à accroître leurs investissements dans les secteurs correspondant aux besoins du Vietnam et aux atouts de l’Australie, notamment les énergies propres, l’agriculture intelligente, les infrastructures, les minerais, les hautes technologies et l’économie maritime.

Il a également demandé à l’Australie de faciliter l’expansion des activités d’investissement et d’affaires des entreprises vietnamiennes sur son marché, afin de promouvoir des relations d’investissement bilatérales plus équilibrées et plus efficaces.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

De son côté, Angus Taylor a affirmé que le Parti libéral d’Australie accordait une grande importance aux relations avec le Vietnam. Il a estimé que les bonnes bases politiques existantes créaient des conditions favorables pour transformer davantage les relations bilatérales en intérêts économiques et en opportunités de développement concrets et durables.

Il a souligné que, quel que soit le parti au pouvoir en Australie, les relations avec le Vietnam resteraient une priorité.

Saluant les initiatives du Vietnam en matière de réforme et d’intégration internationale, il a estimé que les relations bilatérales reposaient désormais sur une base plus large que les seuls liens entre les deux gouvernements, avec une participation concrète des partis politiques, des parlementaires, des entreprises et des établissements d’enseignement et de recherche.

Angus Taylor a affirmé que le Parti libéral d’Australie soutenait fermement la concrétisation des engagements bilatéraux et encouragerait les entreprises australiennes à saisir plus activement les opportunités de coopération au Vietnam, qu’il considère non seulement comme un marché important, mais aussi comme un partenaire à fort potentiel pour développer conjointement les capacités de production, les technologies et les industries d’avenir.

VNA/CVN