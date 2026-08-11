Une haute délégation du PCV aux obsèques de Xaysomphone Phomvihane

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, conduira, le 12 août à Vientiane, une haute délégation du PCV pour assister à la cérémonie d’adieu à Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Parti révolutionnaire populaire lao et président de l’Assemblée nationale du Laos.

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Ce communiqué a été annoncé ce mardi 11 août par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président de l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao, est décédé à 11h18 le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans, des suites d’une grave vascularite.

Afin d’honorer les contributions du camarade Xaysomphone Phomvihane et d’exprimer leur profonde tristesse, le Comité central du PPRL, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Comité central du Front lao pour la construction nationale ont décidé d’organiser une période de deuil national de cinq jours, du 9 au 13 août 2026.

La cérémonie funéraire aura lieu le 13 août 2026 sur la place That Luang.

VNA/CVN