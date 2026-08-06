Quang Ninh et Bac Ninh en passe de devenir des municipalités relevant directement de l'autorité centrale

Selon le rapport présenté par le gouvernement, les provinces de Bac Ninh et Quang Ninh (Nord) remplissent d'ores et déjà l'ensemble des critères légaux et des normes de développement prévus par la loi sur l'organisation des collectivités locales.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la première session irrégulière de la XVIe législature, l'Assemblée nationale (AN) a examiné les propositions du gouvernement ainsi que les rapports de vérification relatifs à la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh en tant que municipalités relevant directement de l'autorité centrale.

Ces documents ont été présentés sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, tandis que la séance était présidée par le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh.

En présentant les propositions du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Nguyên Tiên Hai, a souligné que Quang Ninh et Bac Ninh s'étaient hissées au rang des principales localités économiques du Vietnam en tirant parti de leurs atouts et de leur potentiel de développement pour devenir de véritables pôles de croissance pour la région du delta du fleuve Rouge et pour l’ensemble du pays.

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Le ministre a précisé que la future municipalité de Quang Ninh conservera sa superficie actuelle de 6.231 km² et comptera plus de 1,5 million d'habitants. De son côté, la municipalité de Bac Ninh s'étendra sur 4.713 km² et regroupera près de 4 millions d'habitants répartis dans 99 unités administratives.

Selon le rapport présenté par le gouvernement, ces deux collectivités remplissent d'ores et déjà l'ensemble des critères légaux et des normes de développement prévus par la loi sur l'organisation des collectivités locales.

Appuyant cette initiative, Phan Chi Hiêu, président de la Commission des affaires juririques et judiciaires de l’Assemblée nationale, a préconisé l'adoption rapide des résolutions nécessaires afin de permettre une entrée en vigueur officielle le 1er septembre 2026 pour Quang Ninh et le 20 septembre 2026 pour Bac Ninh. Il a insisté sur l’urgence pour les autorités locales de parfaire la restructuration de leur appareil administratif vers un modèle de gouvernance urbaine moderne, garantissant une gestion publique à la fois plus agile et plus efficace pour améliorer directement la qualité de vie des résidents.

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Lors des discussions en groupes, les députés ont salué les performances socio-économiques remarquables de ces deux provinces, en particulier celles de Quang Ninh, qui enregistre une croissance à deux chiffres depuis onze années consécutives et dont le revenu annuel par habitant a dépassé 10.000 dollars en 2025. Le député Quang Minh Cuong, chef de la délégation parlementaire de cette localité, a souligné que l'accession à ce nouveau statut répondait à une aspiration profonde du système politique et de la population locale. Il a également fixé l'objectif ambitieux de porter le revenu annuel par habitant à 20.000 dollars d'ici à 2030.

Le député Trân Hoàng Ngân, représentant de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Quang Ninh et Bac Ninh répondaient toutes deux aux exigences légales et de planification pour ce statut. Si ces propositions sont approuvées, le Vietnam comptera neuf villes relevant directement du ressort central et 25 provinces.

Il a également appelé à renforcer les investissements dans les infrastructures urbaines, la santé, l'éducation et les services environnementaux afin d'assurer un développement durable de ces deux futures municipalités.

Par ailleurs, les députés ont appelé les dirigeants au niveau central et l’Assemblée nationale à poursuivre les politiques de soutien aux investissements agricoles dans les provinces et les villes, soulignant que ce secteur dispose encore d’importantes réserves foncières propices au développement.

VNA/CVN