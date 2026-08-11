Vietnam - Australie : approfondissement du partenariat stratégique intégral

À l’occasion de la visite en Australie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral.

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>> Le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre Anthony Albanese rencontrent la presse

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre australien Anthony Albanese, lors de leur entretien à Canberra, ont réaffirmé la solidité du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Australie, fondé sur une confiance et une compréhension stratégiques mutuelles développées au cours de plus de 50 années de relations.

Approfondir la coopération politique, de défense, de sécurité et judiciaire

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment par le dialogue et les consultations, la formation du personnel, la coopération entre les différentes armées, le partage d’informations, la médecine militaire, la coopération en matière de maintien de la paix, la sécurité maritime, la recherche et le sauvetage et la lutte contre le terrorisme. Ils sont convenus de poursuivre les échanges opérationnels multinationaux, en s’appuyant sur la participation du Viet Nam aux exercices KAKADU en 2024 et 2026, ainsi que sur son observation de l’exercice TALISMAN SABRE en 2025.

Les dirigeants ont souligné la coopération maritime bilatérale menée dans le cadre du programme Australia Southeast Asia Maritime Partnerships, visant à relever les défis maritimes communs conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Ils se sont félicités des progrès réalisés dans l’élaboration d’un accord Australie - Vietnam sur l’application du droit maritime ainsi que d’un accord de coopération et d’assistance mutuelle destiné à renforcer les capacités opérationnelles des organismes compétents et à contribuer à la sécurité régionale.

Ils sont convenus d’intensifier la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, le trafic de drogues et la contrebande, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que le financement du terrorisme. Les deux parties ont reconnu le rôle du Vietnam dans l’accueil de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité et souligné l’importance de renforcer la coopération régionale et internationale afin de prévenir et de combattre la cybercriminalité.

Ils sont également convenus de promouvoir la coopération en matière d’entraide judiciaire, d’extradition et de transfèrement des personnes condamnées, conformément aux traités signés entre les deux pays.

Renforcer les relations économiques

Les dirigeants se sont félicités des progrès réalisés dans les relations économiques, commerciales et d’investissement après cinq années de mise en œuvre de la Stratégie de renforcement des relations économiques (Enhanced Economic Engagement Strategy - EEES). Ils sont convenus de renforcer les liens commerciaux et d’investissement et d’accroître la résilience économique, notamment dans le cadre de la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040 (Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040).

Ils ont reconnu le rôle de l’équipe australienne chargée de la mobilisation des investissements (Deal Team) à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï pour mobiliser des capitaux destinés à financer des projets de développement à grande échelle au Vietnam et ont constaté que le pays constituait une priorité du portefeuille australien de financement mixte, bénéficiant de plus d’un tiers des financements australiens, soit 83 millions de dollars.

Les dirigeants se sont félicités du protocole d’accord sur la coopération dans les domaines de l’agriculture et du développement durable ainsi que de l’étroite coopération dans l’agriculture, la pêche et la foresterie, et dans l’élargissement de l’accès aux marchés. Ils ont notamment salué l’accord visant à rétablir l’accès au marché vietnamien pour la viande de kangourou et de cerf australienne.

Ils se sont félicités des initiatives visant à approfondir les investissements de haute qualité et durables, notamment des 1,3 milliard de dollars australiens de financements accordés par Export Finance Australia (EFA) pour soutenir le développement des infrastructures et les exportations vers le Vietnam depuis 2017.

Valoriser les connaissances et rapprocher les peuples

Les dirigeants ont reconnu l’importance des liens solides et croissants entre les peuples, qui sont au cœur des relations bilatérales.

Ils ont affirmé que l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples demeurent des piliers fondamentaux des relations bilatérales. Les dirigeants sont convenus de renforcer la coopération dans l’enseignement supérieur, l’apprentissage et la formation professionnels, la recherche conjointe, les échanges d’étudiants et d’universitaires ainsi que le développement professionnel.

Le Vietnam reconnaît la précieuse contribution du programme Aus4Skills au développement des ressources humaines et aux échanges de connaissances au cours des dix dernières années et se félicite d’un nouvel investissement de neuf ans (2026-2035).

Les dirigeants sont convenus de promouvoir davantage les échanges dans les domaines de la jeunesse, de la culture, du sport et du tourisme, renforçant ainsi les fondements sociaux des relations bilatérales. Ils sont convenus de continuer à faciliter les déplacements professionnels et touristiques entre les deux pays.

Les dirigeants se sont félicités du Protocole portant modification et complément de l’Accord relatif aux services aériens. Ils ont apprécié la contribution de l’Université RMIT à l’éducation internationale au Vietnam au cours des 26 dernières années et se sont félicités du renforcement de la coopération avec les universités australiennes afin de contribuer à la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée au Vietnam. Ils ont également salué l’annonce de la modification du certificat d’enregistrement des investissements relatif au campus de l’Université RMIT à Hanoï.

Renforcer la coopération en matière de climat, d’environnement et d’énergie

Les dirigeants se sont félicités de la Déclaration conjointe sur la coopération en matière de résilience économique ainsi que de la tenue du Dialogue ministériel sur l’énergie et les minerais. Ils se sont aussi félicités du renforcement de la coopération entre les autorités de régulation du secteur énergétique. Le Vietnam a également apprécié la contribution et le soutien de l’Australie au Réseau électrique de l’ASEAN.

Les dirigeants sont convenus de continuer à renforcer la coopération en matière de protection de l’environnement, de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de développement durable et au respect des engagements climatiques internationaux. Ils se sont engagés à renforcer la coopération dans la mise en œuvre des CDN (contributions déterminées au niveau national), à soutenir la transition vers une énergie propre et à parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050.

Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer la coopération dans les domaines de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), de la comptabilité de l’eau et de la gouvernance de l’eau fondée sur les données, de la transformation numérique, de la gestion des risques liés à la sécheresse et de la restauration des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, afin de renforcer la sécurité hydrique et la résilience face au changement climatique.

Le Vietnam s’est félicité de la mise en œuvre du programme Aus4Adaptation et a reconnu la contribution de ce programme au renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong.

Les dirigeants se sont félicités du programme australien Partnerships for Infrastructure, notamment de ses initiatives en matière de décarbonation du secteur maritime, et ont réaffirmé leur engagement en faveur du Traité sur la biodiversité en haute mer (BBNJ), visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine.

Promouvoir la coopération dans les sciences, technologies, l’innovation et la transformation numérique

Les dirigeants ont estimé la publication de la Déclaration conjointe sur le renforcement des liens dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation entre l’Australie et le Vietnam et aussi la signature d’un Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la santé visant à renforcer la collaboration dans les secteurs des soins de santé, des sciences médicales et de la recherche.

Renforcer la coopération régionale et internationale

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au multilatéralisme, à l’ASEAN et au droit international, notamment à la Charte des Nations unies, qui constituent les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales.

Les dirigeants ont réaffirmé l’importance de la centralité de l’ASEAN et le rôle essentiel de l’ASEAN et des mécanismes pilotés par l’ASEAN dans le maintien d’une architecture régionale ouverte, transparente, résiliente, inclusive et fondée sur des règles. Ils sont convenus de continuer à œuvrer étroitement à l’approfondissement du Partenariat stratégique intégral ASEAN - Australie, qui célèbre cette année son cinquième anniversaire, et ont réaffirmé l’importance de mettre effectivement en œuvre la Perspective de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP).

L’Australie a réaffirmé son ferme soutien à la centralité, à l’unité et à la cohésion de l’ASEAN, ainsi qu’au rôle moteur de l’ASEAN dans la promotion du dialogue, de la coopération et de l’instauration de la confiance dans la région.

Ils ont appelé à la mise en œuvre du Consensus en cinq points de l’ASEAN sur le Myanmar. Ils ont appelé à la cessation immédiate des violences, à un accès humanitaire sans entrave et à un dialogue véritable et inclusif.

Les dirigeants ont exprimé leur préoccupation face à la situation en Mer Orientale et ont de nouveau souligné l’importance de préserver la paix, la sécurité, la stabilité, la liberté de navigation et de survol, la liberté du commerce licite sans entrave, le respect des processus juridiques et diplomatiques et le règlement pacifique des différends, sans recourir à la menace ou à l’emploi de la force, conformément au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Ils ont réitéré l’importance de la mise en œuvre pleine et effective, dans son intégralité, de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale. Ils ont souligné que le Code de conduite en Mer Orientale devait être efficace, substantiel, conforme au droit international, notamment à la CNUDM, et ne devait pas porter atteinte à l’exercice des droits de tout État au titre du droit international.

Enfin, ils sont convenus de faire progresser la coopération dans le cadre du Partenariat Mékong-Australie (MAP) afin de renforcer la résilience et de promouvoir un développement inclusif et durable dans la sous-région du Mékong.

VNA/CVN