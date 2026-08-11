Le PM Lê Minh Hung s’entretient au téléphone à son homologue néerlandais, Rob Jetten

>> Le chef de la diplomatie vietnamienne multiplie les rencontres bilatérales à l'AMM-59

>> Vietnam - Pays-Bas : de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs stratégiques

>> Pays-Bas : appui à l’intégration du Vietnam aux marchés financiers mondiaux

Les deux dirigeants ont évalué les progrès réalisés dans les relations bilatérales et échangé sur les orientations visant à exploiter plus efficacement les potentiels de coopération, dans l’intérêt des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans leurs régions respectives et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les Pays-Bas et souhaitait approfondir davantage la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Les deux Premiers ministres ont estimé que les besoins de coopération et les complémentarités entre les deux économies restaient considérables. Les Pays-Bas disposent notamment de solides atouts dans les sciences et technologies, l’innovation et le développement d’activités à forte intensité technologique, tandis que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, caractérisée par de nouvelles exigences et de nouveaux moteurs de croissance liés aux sciences, aux technologies et à l’innovation. Ces complémentarités constituent une base importante pour élargir la coopération et valoriser les avantages de chaque partie.

Soulignant la position des Pays-Bas en tant que premier investisseur et partenaire commercial de premier plan de l’Union européenne au Vietnam, le Premier ministre vietnamien a proposé de faire de la coopération économique, commerciale, d’investissement et financière un pilier essentiel des relations bilatérales. Il a appelé à tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et souhaité que le Parlement néerlandais ratifie rapidement l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), afin de faciliter l’expansion des entreprises des deux pays sur leurs marchés respectifs.

Le dirigeant vietnamien a appelé à une mise en œuvre plus efficace des deux cadres de partenariat stratégique existants dans les domaines de la réponse au changement climatique et de la gestion de l’eau, établi en 2010, ainsi que de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire, établi en 2014. Il a également proposé de renforcer la coopération dans les transitions verte et numérique et le développement durable, tout en faisant des sciences et technologies et de l’innovation l’un des nouveaux piliers de la coopération bilatérale.

Il a souhaité que les deux parties parviennent rapidement à des accords sur la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation et les semi-conducteurs. Il a notamment appelé à promouvoir les projets de centres de recherche et développement, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement néerlandaises dans le secteur des semi-conducteurs, notamment avec le groupe ASML.

Dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples, il a demandé aux Pays-Bas d’accorder davantage de bourses et d’élargir l’accueil d’étudiants vietnamiens dans des disciplines prioritaires telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les sciences et technologies et l’économie maritime verte.

Il a également proposé de simplifier les procédures de visa pour les touristes vietnamiens et de continuer à soutenir la communauté vietnamienne aux Pays-Bas afin qu’elle puisse s’intégrer favorablement à la société locale et continuer à jouer son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

De son côté, le Premier ministre Rob Jetten a salué les objectifs de développement ambitieux du Vietnam, notamment celui de maintenir une croissance du PIB à deux chiffres, estimant qu’il s’agissait d’une "immense opportunité" pour les deux pays d’élargir leur coopération. Les Pays-Bas souhaitent devenir un partenaire important du Vietnam dans la région et se tiennent prêts à élargir et approfondir les relations bilatérales, avec l’objectif de les porter à un niveau supérieur.

Le Premier ministre néerlandais a également exprimé le souhait d’organiser des délégations aux Pays-Bas afin d’explorer et de développer de nouvelles opportunités de coopération.

Il a salué les contributions positives de la communauté vietnamienne à la société néerlandaise.

Concernant le tourisme et les échanges entre les peuples, il a souligné la décision du Vietnam d’exempter les citoyens néerlandais de visa touristique et s’est félicité de l’ouverture, depuis juin 2026, d’une liaison aérienne directe entre les deux pays par Vietnam Airlines.

Il a par ailleurs souligné l’engagement des Pays-Bas à accélérer activement le processus de ratification de l’EVIPA.

Les deux dirigeants ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont souligné l’importance stratégique de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et du survol dans la région et dans le monde, sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

VNA/CVN