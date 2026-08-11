Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants de l’Arménie

À l’occasion de la reconduction de Nikol Pashinyan au poste de Premier ministre et de l’élection de Ruben Rubinyan à la présidence de l’Assemblée nationale (AN) de la République d’Arménie, le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont envoyé, ce mardi 11 août 2026, des messages de félicitations à ces deux dirigeants arméniens.

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Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoai Trung a également adressé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre arménien des Affaires étrangères.

VNA/CVN