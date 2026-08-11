Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants de l’Arménie

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|Nikol Pashinya, Premier ministre arménien. Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoai Trung a également adressé un message de félicitations à Ararat Mirzoyan à l’occasion de sa reconduction au poste de ministre arménien des Affaires étrangères.
VNA/CVN