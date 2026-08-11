Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération dans le numérique et les médias

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Australie, Trinh Van Quyêt, chef de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses du Parti, a travaillé, le 11 août à Canberra, avec le ministre délégué à l'Immigration ainsi qu'aux Affaires étrangères et au Commerce.

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Matt Thistlethwaite a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires importants de l’Australie dans la région. L’établissement entre les deux pays d’un partenariat stratégique intégral témoigne de l’importance accordée par l’Australie à ses relations avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a salué le rythme de développement du Vietnam ainsi que le rôle de plus en plus actif de ce pays dans les affaires internationales. Il a évoqué le Forum Vietnam - Australie sur les sciences et technologies, l’innovation, l’investissement, l’éducation-formation et le développement des ressources humaines (Tech Connect), organisé le 10 août à Sydney en présence du dirigeant Tô Lâm. Selon lui, cet événement a clairement démontré le potentiel de mise en relation entre les entreprises et les établissements d’enseignement des deux pays, ainsi que les nouvelles opportunités dans les domaines de la technologie et de l’innovation.

L’Australie souhaite que les deux pays renforcent leur coordination afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’économie numérique, tout en garantissant un environnement sûr pour les populations et les entreprises et en limitant les risques d’interruption des activités commerciales et des transactions transfrontalières par les cybermenaces.

Trinh Van Quyêt, pour sa part, a partagé l’évaluation de la partie australienne concernant l’importance de la cybersécurité dans un contexte de développement rapide du commerce numérique. Il a estimé que les deux pays devaient renforcer leur coopération afin d’aider les entreprises, notamment celles du secteur privé, à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements en toute confiance.

Selon le responsables vietnamien, les relations Vietnam - Australie connaissent actuellement de nombreux développements positifs dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, de l’éducation, des sciences et technologies et du tourisme. En revanche, la coopération dans les domaines de la culture, de la presse, des médias et des échanges entre les peuples offre encore de vastes possibilités.

Au cours du dernier demi-siècle, la communauté vietnamienne en Australie a apporté de nombreuses contributions à la société d’accueil. Les scientifiques, enseignants, entreprises et établissements de formation des deux pays ont également établi de nombreuses relations de coopération efficaces.

Trinh Van Quyêt a notamment cité l’exemple de l’Université RMIT, qui est présente au Vietnam depuis plus de deux décennies et poursuit actuellement ses investissements. Selon lui, de tels modèles de coopération contribuent non seulement à former une main-d’œuvre hautement qualifiée, mais aussi à créer des passerelles durables entre les populations des deux pays.

Afin de continuer à approfondir les relations bilatérales, il a proposé à la partie australienne de renforcer la coopération dans les domaines de la presse, des médias et de l’information extérieure ; d’étudier la mise en place d’un mécanisme annuel d’échanges de délégations de journalistes et de promouvoir la coopération directe entre les principaux organes de presse des deux pays.

Il a également proposé de faciliter davantage le travail des journalistes vietnamiens résidant en Australie, notamment en matière de coopération, d’échanges d’expériences et de fourniture en temps opportun d’informations précises sur la situation dans les deux pays. Il a appelé à renforcer la coordination dans le domaine de la communication afin de contribuer à l’objectif de porter le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 20 milliards de dollars.

Par ailleurs, les deux parties pourraient élargir leur coopération dans le commerce numérique et la gouvernance de l’espace informationnel, tout en accordant davantage d’attention à la communauté vietnamienne et aux jeunes générations. Trinh Van Quyêt a proposé que l’Australie continue de soutenir l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien, développe les médias communautaires et facilite davantage l’octroi de visas aux citoyens vietnamiens.

En réponse, Matt Thistlethwaite a estimé que les propositions du responsable vietnamien constituaient des orientations concrètes pour renforcer les liens entre les deux pays et a indiqué qu’il en discuterait avec les ministres et les organismes australiens concernés. Selon lui, la présence d’organes de presse et de journalistes résidents dans chacun des deux pays revêt une importance considérable, car elle permet au public de mieux comprendre les communautés vietnamiennes à l’étranger ainsi que les changements en cours au Vietnam et en Australie.

Concernant le commerce numérique, Matt Thistlethwaite, a estimé qu’il constituait un élément de plus en plus important des deux économies. Garantir la sûreté et la sécurité des transactions numériques, tout en maintenant un environnement commercial ouvert et avec peu d’obstacles, revêt une importance majeure pour les entreprises et les consommateurs.

Évoquant la communauté vietnamienne en Australie, il a salué ses contributions à la société d’accueil et s’est félicité du nombre croissant d’étudiants vietnamiens venant étudier en Australie. Certaines écoles, notamment dans l’ouest de Sydney, ont intégré le vietnamien dans leurs programmes d’enseignement, illustrant le caractère multiculturel de la société australienne.

VNA/CVN