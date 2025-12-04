Création de la Réserve marine Cô Tô - Île Trân

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a annoncé la création de la Réserve marine Cô Tô - Île Trân conformément à la décision N°4508/QĐ-UBND.

Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

Cette initiative témoigne la volonté de la province de renforcer la protection de la biodiversité et de développer une économie maritime durable, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'écotourisme, la recherche scientifique et l'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales.

La réserve vise à préserver les écosystèmes naturels typiques de la région, parmi lesquels les récifs coralliens des îles Cô Tô Con, Thanh Lân, Hon Ngua, Trân et Bac Bô Cat. Elle protège également les mangroves, les zones intertidales rocheuses et diverses communautés aquatiques. Une attention particulière est portée aux espèces marines rares et migratrices telles que les tortues marines (carets, tortues vertes, tortues luth), le dauphin blanc de Chine ou le dauphin sans nageoire.

La préservation du paysage marin unique de Cô Tô - île Trân permet également de favoriser la recherche scientifique, l'éducation et la valorisation durable des écosystèmes marins et des paysages insulaires, au service de l'écotourisme, du tourisme d'aventure et du tourisme de villégiature.

La réserve couvre 18.414,92 ha, dont 13.230,5 ha répartis en trois zones fonctionnelles (protection stricte, restauration écologique et services-administration) et 5.184,42 ha de zone tampon. Pour assurer une gestion efficace, six groupes de missions prioritaires ont été définis portant sur l'attribution des terrains et des espaces maritimes, le perfectionnement des mécanismes de gestion, le développement des ressources humaines ; développement des infrastructures ; restauration écologique ; soutien aux communautés locales ; sensibilisation du public ; et investissement dans le tourisme écologique.

Selon la décision N°389/QĐ-TTg du 9 mai 2024, Quang Ninh comptera trois réserves marines : Cô Tô - Île Trân, la baie de Bai Tu Long et la baie de Ha Long. Outre leurs valeurs écologiques et environnementales, ces zones maritimes constituent également une base essentielle pour le développement de l'économie bleue associée à l'écotourisme, à la recherche scientifique ainsi qu'à la défense et à la sécurité des espaces maritimes et insulaires du pays.

VNA/CVN