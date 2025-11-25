Quang Ninh renforce sa gouvernance maritime pour lever le “carton jaune”

La province de Quang Ninh accélère la mise en conformité de sa flotte, intensifie les contrôles et standardise les données de pêche afin de répondre aux exigences européennes et sécuriser la durabilité économique de son secteur halieutique.

Quang Ninh enregistre de nouveaux progrès significatifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en renforçant la gestion de sa flotte, le contrôle des infractions et l’objectif national de lever la "carte jaune" de la Commission européenne.

Dans le contexte où le Vietnam s’efforce de répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) pour sortir du régime d’avertissement "carte jaune", la province de Quang Ninh a présenté de nombreux résultats notables en matière de gestion des navires, de surveillance des activités en mer et de traitement des infractions. Ces avancées ont été mises en avant lors d’une séance de travail, le 21 novembre, entre le Comité populaire provincial et une mission du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Selon le rapport actualisé à 16 heures le 20 novembre, la province compte 4.093 navires de 6 m et plus, tous enregistrés et mis à jour dans le système VNFishbase. Les taux d’enregistrement et de délivrance de licences d’exploitation atteignent 100%, tandis que l’ensemble des données relatives aux navires et aux propriétaires a été standardisé et entièrement nettoyé. Il s’agit là d’une exigence centrale de la CE pour la gestion durable de la flotte.

S’agissant de la surveillance, Quảng Ninh maintient un contrôle strict des dispositifs de surveillance des navires (VMS). Tous les navires de 15 m et plus fonctionnent de manière synchronisée sur le système. Les cas de perte de signal sont systématiquement vérifiés et traités conformément à la réglementation. En 2025, la province n’a enregistré aucune infraction de navire pêche en eaux étrangères. Une affaire grave de manipulation du système de surveillance a été portée au pénal, témoignant de la fermeté des autorités face aux violations délibérées.

Lors de la réunion, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Van Công, a réaffirmé que la lutte contre la pêche INN constitue une mission à la fois urgente, essentielle et de long terme.

"Nous appliquons rigoureusement les directives du Premier ministre et du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Chaque localité côtière et chaque organisme concerné doit assumer ses responsabilités en matière de gestion des navires, de surveillance des routes en mer et de traitement des infractions. Quang Ninh ne cherche pas à obtenir de résultats de façade, mais à résoudre de manière substantielle les insuffisances relevées par la CE. Notre objectif est de contribuer avec tout le pays à lever la +carte jaune+ en 2025", a déclaré Nguyên Van Công.

Il a ajouté que la province déploie un ensemble de mesures synchronisées pour contrôler strictement les navires ne répondant pas aux conditions d’exploitation ; confier aux cadres des communes et villages la surveillance des zones d’ancrage ; publier les listes des navires dans les communautés ; et réorganiser les zones de mouillage afin de prévenir les risques d’infraction dès l’amont.

Les représentants de la mission du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ont salué la proactivité de Quang Ninh dans la mise à jour des dossiers, l’intensification des patrouilles et la standardisation des données de flotte.

"La province a réalisé des avancées notables dans la gestion de sa flotte, le traitement des infractions et l’harmonisation des données. Toutefois, la province doit continuer de renforcer le contrôle des volumes débarqués, la traçabilité et les sanctions pour les cas de non-conformité délibérée. La CE attache une importance particulière à la cohérence et à la qualité réelle de la mise en œuvre. Il est donc crucial de maintenir un effort constant, sans laisser place à la moindre irrégularité", ont insisté les représentants.

Lors de la même séance, la province a demandé au ministère d’accélérer la mise en place de normes unifiées pour les dispositifs VMS ; d’étudier des mécanismes favorisant la mobilisation de ressources privées pour les infrastructures de soutien à la pêche ; et de l’aider à perfectionner les logiciels de gestion et l’interconnexion des bases de données VNFishbase, VMS, eCDT et du système de sanctions.

Grâce à une volonté politique forte, des méthodes rigoureuses et une coordination étroite entre les forces concernées, Quảng Ninh crée une base solide pour améliorer la gouvernance de la pêche, réduire les violations et contribuer à la levée rapide de la "carte jaune" INN.

Depuis le début de cette année, les forces compétentes ont effectué 44 patrouilles, en coordination avec les gardes-frontières et la police provinciale, contrôlant plus de 2 660 navires et embarcations. Au total, 540 infractions ont été détectées et sanctionnées, générant plus de 7,37 milliards de dôngs de recettes publiques, dont 91 directement liées à l’INN. Plusieurs cas de perte de signal VMS ou de franchissement de limites autorisées ont été traités, et les dossiers complexes des années précédentes continuent d’être réexaminés conformément aux instructions du ministère.

Texte et photos : Nguyên Thành/CVN