Désignation de Quan Minh Cuong au poste de secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh

Le Bureau politique a décidé de désigner Quan Minh Cuong au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh (Nord) pour le mandat 2025-2030.

>> Pour un Vietnam fort, prospère et heureux

>> Les documents du XIVe Congrès national du Parti cristallisent l’esprit et l’action du pays

>> Renforcement de la coopération en matière d'édification du Parti

Dans sa décision n° 2568-QDNS/TW du 28 novembre 2025, le Bureau politique avait relevé Quan Minh Cuong de ses fonctions de membre du Comité du Parti et de la permanence, ainsi que de secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang pour le mandat 2025-2030, avant de le muter à Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

Le Comité du Parti de Quang Ninh a tenu une réunion le 3 décembre pour annoncer cette décision du Bureau politique.

S’exprimant lors de la cérémonie, Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation, a exhorté Quan Minh Cuong à collaborer étroitement avec les dirigeants de Quang Ninh afin de guider la province dans l’accomplissement des tâches et missions assignées.

Dans son discours, Quan Minh Cuong (né en 1969, originaire de la province de Hung Yen) s’est engagé à promouvoir un esprit de travail fondé sur la transparence, la responsabilité et la détermination.

VNA/CVN