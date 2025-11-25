Un système vietnamien de simulation maritime obtient la consécration internationale

Le système de simulation maritime développé par Viettel High Tech, une filiale du groupe Viettel, a obtenu la certification de niveau Class A, la plus haute distinction délivrée par l’organisme international de certification DNV (Det Norske Veritas).

Photo : NDEL/CVN

Il s’agit de la première solution de simulation navale vietnamienne à atteindre ce niveau de reconnaissance, attestant du respect des exigences internationales en matière de précision, de réalisme et de sécurité, essentielles pour la formation des officiers et personnels navigants.

Fondé en 1864 en Norvège, DNV est l’un des organismes de classification maritime les plus réputés au monde. Cette certification positionne le Vietnam parmi les rares pays d’Asie capables de concevoir et de développer une technologie de simulation conforme aux normes les plus strictes, aux côtés de la Chine, de l’Inde, de Singapour, du Japon et de la Turquie.

Les systèmes de simulation fournissent des environnements virtuels pour l’entraînement et les exercices militaires dans toutes les branches et tous les domaines, y compris l’infanterie, l’armée de l’air, la défense aérienne, la marine, les véhicules terrestres et la guerre électronique, ainsi que pour des applications civiles dans l’éducation, la formation technique et le commerce.

Photo : NDEL/CVN

Le système de Viettel High Tech reproduit entièrement une chambre de commandement de navire dans un environnement numérique, permettant aux stagiaires de s’exercer dans divers scénarios, y compris des conditions météorologiques extrêmes, une visibilité réduite ou des situations d’urgence rarement réalisables en conditions réelles.

Selon Viettel Hi Tech, le Centre de modélisation et de simulation de Viettel Hi Tech conçoit, développe, fabrique et teste une large gamme de produits de simulation à usage militaire et civil, en appliquant des technologies modernes telles que la simulation dynamique, la robotique et les commandes automatiques, la réalité étendue et l’intelligence artificielle.

Ses produits, de haute qualité et reposant sur des technologies clés parfaitement maîtrisées, se distinguent par des prix compétitifs, un service client réactif, des mises à jour et des extensions régulières, ainsi qu’une prise en charge personnalisée des besoins clients.

Parmi les technologies clés développées en interne pour ces produits de haute technologie, on retrouve notamment bases de mouvement de 3 à 6 degrés de liberté, générateur d’images haute performance, modélisation des combats avec forces générées par ordinateur, modèles de dynamique de vol précis, et reconstruction 3D par IA/ML.

VNA/CVN