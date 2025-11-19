Quang Ninh accueillera le Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec la province de Quang Ninh et l'ambassade du Japon au Vietnam, a tenu une conférence de presse à Hanoï le 19 novembre afin de présenter le prochain forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon.

Photo : BQT/CVN

Le forum se tiendra dans la province de Quang Ninh le 25 novembre et vise à mettre en œuvre les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, notamment en matière de coopération locale, dans un contexte de forte croissance du partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

Lê Thi Hông Vân, directrice du Département des affaires extérieures et de la diplomatie culturelle, a souligné que la coopération locale constitue un moyen concret et efficace de renforcer les échanges commerciaux, les investissements, le tourisme, le marché du travail et les liens entre les populations. Plus de 110 accords entre collectivités locales vietnamiennes et japonaises ont jeté les bases de relations bilatérales plus approfondies et plus efficaces.

Pour la première fois, suite à une réorganisation administrative, les 34 provinces et villes vietnamiennes participeront au forum, aux côtés de représentants de 18 localités japonaises, réunissant près de 800 délégués.

Ce forum vise à instaurer un dialogue régulier et un réseau d'échanges entre les localités, favorisant le partage d'expériences et la coopération pratique, tout en encourageant une intégration internationale proactive au niveau local.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh devrait y participer et prononcer un discours d'ouverture. Parmi les participants vietnamiens figureront également des responsables de ministères et d'agences, ainsi que l'ambassadeur et les consuls généraux du Vietnam au Japon.

Le forum comprendra une séance d'ouverture, une séance plénière et quatre sessions de discussion, abordant des thématiques importantes telles que le commerce, l'investissement, l'agriculture de pointe, le développement des ressources humaines, la culture, l'innovation, la transformation numérique et l'adaptation au changement climatique, ainsi que plus de 100 activités de réseautage.

Un espace d'exposition accueillera plus de 40 stands présentant des produits locaux des deux pays et des expériences culturelles, notamment la cérémonie du thé japonaise et l'estampe folklorique traditionnelle de Dông Hô. Une représentation artistique spéciale aura lieu le soir du 25 novembre.

VNA/CVN