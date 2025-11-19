Lutte contre la pêche INN

Dông Thap assure une surveillance stricte des navires en mer

La province de Dông Thap (Sud) intensifie de manière drastique les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

>> INN : Le Vietnam renforce la surveillance des navires pour lutter contre la pêche illégale

>> La lutte contre la pêche INN s’intensifie sur les pêcheries dans le Centre

>> Enquête sur deux bateaux de pêche ayant démonté leurs dispositifs de surveillance en mer

Photo : VNA/CVN

L’une des priorités de Dông Thap réside dans l’application effective des campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs et des opérateurs afin d’assurer le respect strict des réglementations contre la pêche INN. La province procède à l’inventaire des navires considérés comme inéligibles, notamment ceux non immatriculés, dépourvus de certificat de sécurité technique, sans permis de pêche ou sans dispositif de surveillance des navires par satellite (VMS), et en confie la gestion et la surveillance à des fonctionnaires désignés.

Dông Thap assure la délivrance et le renouvellement des permis de pêche, l’immatriculation des navires ainsi que la certification d’hygiène et de sécurité alimentaire, garantissant que 100% des navires en activité sont enregistrés, inspectés, marqués et titulaires d’une licence. De plus, tous les navires concernés doivent être équipés d’un VMS et maintenir l’émission de leur signal 24h/24.

Concernant la surveillance en mer, la province contrôle la totalité des navires de pêche hauturière, avec une attention particulière portée à ceux à haut risque ou opérant dans les zones limitrophes. La province collabore étroitement avec les Commandements des Régions 3 et 4 de la Garde côtière du Vietnam pour gérer rapidement les incidents en mer et empêcher tout navire de Dông Thap de violer les eaux territoriales étrangères.

Le contrôle du transbordement des produits halieutiques en mer est également renforcé. Les navires en infraction effectuant des transbordements illégaux ou n’accostant pas aux ports désignés pour le déchargement sont sévèrement sanctionnés.

Dông Thap applique avec rigueur les procédures de confirmation, de certification et de traçabilité des produits de la pêche capturés, et s’engage à sanctionner toute infraction pour les lots exportés vers l’Europe.

Selon Nguyên Thanh Diêu, vice-président du Comité populaire provincial, ces efforts ont porté leurs fruits : la province n’a enregistré aucune violation des eaux étrangères depuis 2024. Le nombre de navires perdant leur connexion VMS est en nette diminution. Sur les 1.507 navires enregistrés, 1.298 navires actifs sont en parfaite conformité.

VNA/CVN