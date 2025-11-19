Lutte contre la pêche INN

Cần Thơ : sensibilisation, contrôle et actions pour lever le “carton jaune”

Afin de lever le “carton jaune” imposé par la Commission européenne (CE), les autorités et les forces de la Garde-frontière de Cần Thơ mettent en œuvre une campagne vigoureuse contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Ces mesures fermes visent non seulement à protéger les ressources halieutiques, mais aussi à affirmer la volonté de construire une filière de pêche durable et transparente.

Le 18 août, au poste de contrôle frontalier de Trần Đề (Cần Thơ), le Commandement de la Garde-frontière de la ville a organisé une cérémonie de lancement du mouvement d’émulation pour une campagne d’intensification contre la pêche INN. L’objectif, qui s’étend jusqu’à la fin du mois de septembre, consiste à combiner sensibilisation, contrôle des navires de pêche et renforcement de la gestion des permis de pêche.

Lors de la cérémonie, les commandants des forces de la Garde-frontière ont appelé les propriétaires de navires, les capitaines et les pêcheurs à respecter strictement la loi, à ne pas violer les eaux étrangères et à garantir que seuls les navires remplissant toutes les conditions requises puissent prendre la mer.

La Garde-frontière de Cần Thơ applique une stratégie parallèle : rester proche de la mer et proche de la population pour intensifier la sensibilisation à la pêche INN. Elle distribue des brochures, organise des formations et transmet les informations juridiques aux pêcheurs, tout en collaborant étroitement avec les autorités locales pour renforcer l’éducation et la prévention.

Grâce à cela, les pêcheurs sont informés des réglementations en vigueur, s’engagent à tenir correctement leur journal de bord et à activer les dispositifs de surveillance par satellite (VMS). Cela contribue à renforcer la responsabilité des propriétaires de navires et des capitaines lors des sorties en mer.

Plus récemment, le Commandement des garde-frontières de la ville de Cần Thơ a organisé deux jours de propagande pour prévenir et combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et proposer des solutions de prévention et de répression au poste de garde-frontière d’An Thanh Ba et au port de pêche de Trần Đề.

Dans cette optique, le Commandement des garde-frontières de la ville de Cần Thơ a mené une campagne de sensibilisation intensive, complétée par des actions de communication ciblées auprès des entreprises d’exportation de produits de la mer et des pêcheurs.

Cette campagne met l’accent sur les actes interdits, notamment : la pêche sans permis ; la pêche dans les zones interdites ou pendant les périodes de pêche interdite ; la pêche illégale d’espèces aquatiques menacées, précieuses ou rares.

Elle dénonce également la pêche illégale dans les zones maritimes gérées par les organismes régionaux, nationaux et autres organismes de gestion des pêches ; la dissimulation, la falsification ou la destruction de preuves de violations des réglementations relatives à l’exploitation et à la protection des ressources aquatiques ; et l’entrave au travail des personnes compétentes chargées de contrôler le respect de ces réglementations.

Renforcer la gestion des navires de pêche

L’un des points centraux de la campagne est le contrôle des navires de pêche, notamment ceux de 15 mètres et plus. Cần Thơ a atteint un taux de 100% de navires de grande taille équipés du VMS et disposant de permis valides.

Les forces compétentes contrôlent strictement les navires avant leur départ : aucun navire n’est autorisé à quitter le port s’il ne répond pas aux conditions requises concernant les documents, l’équipement ou l’engagement à respecter les règles contre la pêche INN.

La ville a également relevé des cas de déconnexion volontaire du VMS ou de non-déclaration. Ces infractions sont détectées et sanctionnées sévèrement conformément aux réglementations administratives, voire pénales.

La campagne menée par Cần Thơ s’inscrit dans la ligne directrice nationale. Le Premier ministre a publié le télégramme officiel n° 122/CĐ-TTg demandant aux localités de renforcer drastiquement la lutte contre la pêche INN, en particulier avant la venue de la mission d’inspection de la CE au Vietnam.

Au niveau local, les dirigeants municipaux se mobilisent pleinement : le vice-président du Comité populaire de la ville, accompagné des services et des départements compétents, participe directement aux réunions de pilotage et aux rapports d’évaluation des résultats de lutte contre la pêche INN.

Quách Thị Thanh Bình, directrice adjointe du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, affirme que la ville ne fera preuve d’aucune tolérance envers les infractions. Les services compétents s’engagent à sanctionner strictement les individus et organisations contrevenants et à poursuivre les actions de sensibilisation pour renforcer la conscience des pêcheurs.

Les efforts de Cần Thơ s’intègrent dans la stratégie nationale visant à lever la “carte jaune” liée à la pêche INN. La campagne d’intensification, combinée au contrôle rigoureux des navires et des permis, devrait permettre au Vietnam de démontrer son engagement ferme envers une exploitation durable des ressources marines.

En cas de succès, Cần Thơ contribuera non seulement à la préservation des ressources océaniques, mais aussi à restaurer la crédibilité internationale du secteur halieutique vietnamien, participant ainsi à la construction d’une économie maritime transparente et durable.

Afin de prévenir et de mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le commandement des gardes-frontières de la ville de Cần Thơ recommande aux propriétaires de véhicules de s’équiper entièrement de matériel de sécurité et de moyens de communication tout au long de leur trajet ; de vérifier et de préparer tous les documents nécessaires et de se présenter au poste des garde-frontières avant de quitter le port.

Par ailleurs, pendant la pêche, les pêcheurs doivent respecter scrupuleusement la réglementation ; lorsqu’ils opèrent en haute mer, ils doivent veiller à ne pas franchir les limites des eaux territoriales étrangères.

Il est impératif de consigner toutes les informations relatives à l’opération de pêche conformément à la réglementation ; d’activer le dispositif de suivi et de communication afin de permettre aux autorités compétentes de gérer et de se conformer à leurs contrôles.

Pour atteindre les objectifs fixés, le colonel Phạm Lê Xuân Bình, commandant du Commandement de la Garde-frontière de la ville de Cần Thơ, a demandé aux organismes, unités et autorités locales de sensibiliser et de mobiliser les propriétaires d’embarcations, les capitaines et les pêcheurs afin qu’ils s’engagent à ne pas violer les eaux étrangères, à respecter strictement les orientations et politiques du Parti, les lois de l’État, et à bien comprendre les sanctions prévues par le Vietnam ainsi que par les autres pays.

Truong Giang/CVN