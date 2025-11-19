Pêche INN

Tous les bateaux de pêche remplissant les conditions à Hô Chi Minh-Ville sont licenciés

Selon le rapport du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, au 18 novembre, l’ensemble des bateaux de pêche de la ville remplissant les conditions nécessaires ont obtenu un permis d’exploitation, atteignant un taux de 100%.

>> Dông Thap assure une surveillance stricte des navires en mer

>> Cà Mau intensifie la sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite

>> Cần Thơ : sensibilisation, contrôle et actions pour lever le “carton jaune”

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la lutte contre la pêche INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée) sur le territoire municipal continue d’être mise en œuvre de manière synchronisée et rigoureuse, enregistrant de nombreux résultats remarquables dans la gestion des navires, la surveillance du parcours, le contrôle aux ports, la traçabilité et le traitement des infractions.

Les activités de contrôle dans les ports de pêche sont strictement maintenues. Dans les neuf ports de pêche de la ville, tous les bateaux de Hô Chi Minh-Ville et des autres provinces accostant sont contrôlés à 100%. Le système électronique de traçabilité eCDT est appliqué à tous les navires entrant ou sortant des ports, garantissant le suivi des volumes débarqués, - la base pour la délivrance des attestations d’origine des matières premières halieutiques et des certificats d’origine des produits de la pêche, conformément aux réglementations.

Depuis le début de l’année 2024, plus de 23.900 bateaux de pêche ont accosté dans les ports de pêche de la ville et près de 25.000 en sont repartis pour aller pêcher. Le suivi du système de surveillance des navires (VMS) est assuré en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Parallèlement, les autorités municipales poursuivent le jugement des affaires liées à l’envoi illégal de navires pêcher dans les eaux étrangères. À ce jour, neuf affaires ont été mis en examen, sept ont été jugées, une affaire doit être jugée ce novembre et une autre a été transmise au Parquet pour une mise en examen.

VNA/CVN