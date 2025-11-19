Cà Mau intensifie la sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite

Le 15 novembre, la station de garde-frontière de Rach Goc (Cà Mau) a coordonné avec le Parquet populaire de la V e Région - Cà Mau l’organisation d’une activité de communication juridique pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la commune de Phan Ngọc Hiên.

Durant ce programme, les cadres et soldats de la station de Rach Goc, ainsi que les procureurs, ont directement rencontré et échangé avec les pêcheurs avant leur départ en mer. Le contenu des échanges a porté sur les réglementations légales relatives aux limites des zones maritimes, l’obligation de tenir un journal de pêche, le maintien des équipements de surveillance du voyage et les sanctions applicables en cas de violation des eaux territoriales étrangères.

L’équipe de travail a distribué des dépliants et fourni des documents de communication pour aider à identifier les pratiques INN, et a guidé les pêcheurs à se conformer strictement aux réglementations en vigueur dans leurs activités de pêche. Parallèlement, l’unité a offert des drapeaux nationaux aux armateurs et aux membres d’équipage pour les encourager et les motiver à prendre la mer en toute sérénité, alliant production et contribution à la protection de la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie.

Cette activité témoigne de l'esprit de responsabilité et du lien étroit entre les forces de garde-frontière et le parquet dans le travail de communication et de vulgarisation de la loi dans les zones frontalières maritimes. Elle contribue à élever la conscience des populations, à développer un sens de l'autodiscipline pour le respect des réglementations, et à prévenir de manière résolue toute situation où les bateaux et pêcheurs locaux se livreraient à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Dans les temps à venir, la station de garde-frontière de Rach Goc continuera d’améliorer la qualité de sa coordination avec le Parquet populaire de la Ve Région – Cà Mau et les autres forces présentes sur le territoire ; d’intensifier les inspections, les contrôles et le suivi de la situation, et d’accompagner les pêcheurs dans toutes leurs activités en mer. Par ce biais, le travail de construction d’une posture de garde-frontière populaire solide se consolidera, contribuant ainsi à la détermination de la province de Cà Mau et de l'ensemble du pays à faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne, et à s'orienter vers une pêche développée de manière durable, sûre et responsable.

