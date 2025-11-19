Lâm Dông vise à exploiter de manière durable les ressources marines

S’étendant sur une partie de la côte centre-sud et des Hauts plateaux du Centre, la province possède une zone maritime de 52 000 km² riche en ressources marines.

Le Comité populaire provincial a chargé les départements et agences compétents de mettre en œuvre des mesures globales de protection des ressources afin d’assurer un développement marin durable.

Il a chargé le Département de l’agriculture et de l’environnement de finaliser les ajustements relatifs au zonage fonctionnel et aux limites de l’aire marine protégée de Hon Cau et de faire rapport sur l’avancement de la création de l’aire marine protégée de Phu Quy.

Le département mènera des projets de restauration des récifs coralliens, des herbiers marins et des mangroves dégradés. Il renforcera les inspections des pêches afin de lutter plus strictement contre les infractions telles que l’empiètement, la pollution et l’exploitation illégale dans les zones protégées.

Tous les projets d’aménagement côtier et insulaire doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux afin de prévenir tout dommage aux réserves marines et aux zones de protection des pêches, selon le Comité populaire provincial.

La province refusera et suspendra les opérations qui causent de graves dommages écologiques et intensifiera les patrouilles et les efforts de prévention contre les pratiques de pêche destructrices et la pollution marine.

Les localités côtières et la zone spéciale de Phu Quy ont reçu pour instruction de promouvoir les lois sur la protection de l’environnement et des ressources halieutiques, d’encourager la participation des communautés, des pêcheurs et des entreprises aux efforts de conservation marine et de renforcer le contrôle et la consultation des communautés pour les projets ayant un impact sur les ressources marines.

Les services et les secteurs concernés sont tenus de superviser les activités économiques afin de s’assurer qu’elles n’aient pas d’incidence négative sur les réserves marines et les zones de protection des pêches.

Le Comité populaire provincial vise à porter la superficie des aires marines et côtières protégées à au moins 6% du total national, tout en mettant en œuvre efficacement les plans de création et d’extension des zones marines protégées et des zones de protection des ressources halieutiques d’ici 2030.

La province valorise activement son potentiel marin et insulaire, en misant sur les deux secteurs clés que sont la pêche et le tourisme maritime pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des communautés côtières.

La pêche est développée de manière globale, de la capture et l’aquaculture à la transformation et à l’exportation, tandis que le tourisme marin continue de se développer grâce à des destinations populaires telles que Mui Ne, Phan Thiêt et Phu Quy.

La province a mis en œuvre de nombreux programmes et projets de conservation efficaces, notamment une campagne annuelle incitant le public à protéger, à restaurer et à développer les ressources halieutiques.

La province considère la conservation comme indissociable de moyens de subsistance durables et recherche donc le consensus public pour la mise en œuvre de ses politiques de développement économique marin.

Le département de l’agriculture et de l’environnement élaborera un mécanisme financier durable pour l’aire marine protégée et un plan de développement de l’écotourisme communautaire pour l’aire marine protégée de Hon Cau, l’une des 16 du pays.

Créée en 2010, l’aire marine protégée de Hon Cau couvre une superficie totale de 12.500 ha, dont 12.360 ha de mer et 140 ha d’îles. Elle abrite 234 espèces de coraux et la plus grande diversité de coraux mous du pays, avec plus de 65 genres.

Outre son rôle de site de nidification pour les tortues marines, elle abrite également des centaines d’espèces de poissons, de mollusques, de crustacés et de reptiles, ce qui représente une ressource précieuse pour la conservation et la recherche scientifique.

La province est déterminée à prévenir les violations des aires marines protégées, la pollution environnementale, la destruction des écosystèmes et la pêche illicite. Elle renforce la coopération régionale et développe des chaînes de valeur économiques marines liées à la restauration des ressources et à la protection de l’environnement, s’efforçant de devenir une province dotée d’une économie marine globale et durable.

