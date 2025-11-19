Forum d'affaires vietnamien en Australie

>> Priorité au partenariat stratégique global Vietnam - Australie

>> Forum Vietnam - Australie 2025 : bâtir une administration publique d’excellence

>> Renforcement des relations Vietnam - Australie

Photo : VNA/CVN

Co-organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade et le bureau commercial du Vietnam en Australie, ce forum a démontré l'attention portée par le gouvernement vietnamien et le ministère de l'Industrie et du Commerce à la diaspora vietnamienne en Australie - l'une des plus importantes du pays - et a permis de présenter les dernières informations sur l'évolution économique, les opportunités d'affaires et les politiques encourageant les investissements et les activités commerciales au Vietnam.

Les données présentées par le ministère ont offert aux entreprises de la diaspora vietnamienne des informations précieuses, reflétant l'intégration économique croissante du Vietnam et ses résultats positifs dans les secteurs de la production industrielle, de l'énergie et du commerce.

Transfert de technologies

La séance de discussion a permis d'entendre 10 présentations d'entrepreneurs vietnamiens en Australie, soulignant leur rôle dans le rapprochement des communautés vietnamiennes au pays et à l'étranger et leur contribution au développement du Vietnam. Leurs commentaires reflétaient non seulement une expérience concrète du marché australien, mais exprimaient également des aspirations et des recommandations politiques visant à renforcer leur rôle et leurs liens avec leurs homologues vietnamiens.

En ouvrant le forum, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné qu'au cours des cinq dernières années, les entrepreneurs vietnamiens installés en Australie avaient investi plus de 1,8 milliard de dollars américains au Vietnam et introduit des centaines de produits vietnamiens dans les principales chaînes de supermarchés australiennes. Ils ont également procédé à des transfert de technologies et introduit au Vietnam des modèles de gestion modernes, des solutions ERP, des systèmes de traçabilité basés sur la blockchain et des technologies de transformation alimentaire propres.

Photo : VNA/CVN

Le ministre a insisté sur le fait que la mobilisation des ressources de la diaspora vietnamienne, notamment des intellectuels et des entrepreneurs, est essentielle pour la période 2025-2030 et au-delà.

Il a invité les agences de représentation vietnamiennes en Australie à être attentives aux points de vue de la diaspora vietnamienne, en particulier des chefs d'entreprise, et à contribuer au renforcement des liens entre ces derniers et les entreprises vietnamiennes. Il a également encouragé les entrepreneurs vietnamiens en Australie à apporter régulièrement leur contribution aux débats sur le développement socio-économique, les sciences et technologies, l'innovation, la transition écologique, la transformation numérique, l'économie circulaire et l'économie du savoir. Il a également demandé au groupe de continuer à jouer un rôle de pionnier dans l'investissement et l'attraction des investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de la haute technologie, des énergies propres, de l'industrie manufacturière, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

L'ambassadeur Pham Hùng Tâm a déclaré que les entreprises vietnamiennes en Australie participent non seulement directement à la coopération commerciale et d'investissement, mais servent également de ponts entre les entreprises et les collectivités locales des deux pays. Elles sont également à l'avant-garde des actions sociales et humanitaires, organisant régulièrement des collectes de fonds pour soutenir les populations vietnamiennes touchées par des catastrophes naturelles, contribuant à la protection des mers et des îles du Vietnam et apportant leur aide aux étudiants et aux membres de la communauté vietnamienne en Australie.

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux correspondants de l'Agence de presse vietnamienne en marge du forum, Trân Ba Phuc, président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie, a indiqué qu'un nombre croissant d'entrepreneurs vietnamiens en Australie recherchent des opportunités d'investissement au Vietnam. Il s'est félicité de la Résolution 68-NQ/TW, adoptée par le Politburo le 4 mai dernier, qui identifie le secteur privé comme un moteur essentiel de l'économie nationale, et a souligné que les nouvelles politiques du gouvernement vietnamien encouragent les entrepreneurs étrangers.

Parallèlement, Dô Van Long, fondateur et Pdg d'Australia Blockchain, entreprise forte d'une décennie d'expérience au Vietnam, a indiqué que sa société envisageait de mettre en relation investisseurs et sociétés d'import-export professionnelles des deux pays afin de faciliter l'intégration de la technologie dans le contrôle qualité des échanges commerciaux bilatéraux. Il a exprimé l'espoir que les gouvernements vietnamien et australien adopteraient des politiques favorables aux jeunes entreprises technologiques vietnamiennes implantées en Australie.

VNA/CVN