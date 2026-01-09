Quang Ngai : succès de la "campagne Quang Trung" pour le relogement des sinistrés

Lancée avec un esprit d’urgence absolue sous le mot d’ordre "vaincre le soleil et la pluie" , la "campagne Quang Trung" dans la province de Quang Ngai (Centre) a atteint ses objectifs fondamentaux jusqu’au 8 janvier. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les habitants frappés par les catastrophes naturelles survenues à la fin de l'année 2025, leur offrant l'espoir d'un nouveau départ.

Les intempéries exceptionnelles qui ont touché 84 des 96 communes et quartiers de la province ont laissé derrière elles des dégâts considérables, nécessitant la reconstruction urgente de 37 habitations totalement détruites.

Dans la commune de Tây Trà, une commune reculée, les forces de police et les unités militaires sont devenues les visages familiers de cette reconstruction, transportant à dos d'homme des matériaux de construction à travers des terrains accidentés et boueux. Malgré des conditions météorologiques instables, les jeunes soldats ont travaillé jour et nuit, transformant les chantiers en une véritable course contre la montre pour garantir le relogement des sinistrés.

Le témoignage de Dinh Van Quan, résident du village de Go Ro, illustre l'impact humain de cette mobilisation. Sa nouvelle demeure de trois pièces, plus spacieuse et sécurisée que l'ancienne, a été achevée grâce au dévouement des forces de l'ordre. Outre la structure de la maison, les autorités ont également fourni des équipements essentiels tels que des cuisinières et des ventilateurs pour faciliter l'installation de sa famille.

Le général de division Hô Song An, directeur de la Police provinciale, a précisé que ses services ont pris en charge la construction de 32 des 37 maisons détruites, avec un engagement de finalisation totale avant le 10 janvier.

La "campagne Quang Trung" est pratiquement terminée, apportant joie et soulagement aux habitants de Quang Ngai, durement éprouvés par les tempêtes et les inondations, à l'approche du Têt (Nouvel An lunaire) et de l'arrivée du printemps. De nouvelles maisons, aux fondations, murs et toits solides, ont été construites. Dans ces nouveaux foyers, des feux brûlent, témoignant du succès de la campagne.

Chez les minorités ethniques Xê Dang de la commune de Mang Ri, la reconstruction du village est devenue le symbole d'une résilience collective. Comme l'a souligné A Lái, un chef de village local, si les tempêtes peuvent emporter des biens matériels, elles renforcent paradoxalement les liens de fraternité entre les citoyens et les forces de sécurité.

Tournées vers l'avenir, les autorités de Quang Ngai préparent déjà la suite de cette mission humanitaire pour l'année 2026. Dô Tam Hiên, vice-président du Comité populaire provincial, a affirmé que la province continuerait de mobiliser son budget pour ne laisser aucun foyer dans la précarité à l'approche du Nouvel An lunaire.

Avec une enveloppe de 570 milliards de dôngs déjà allouée pour la réhabilitation des infrastructures et la réparation de 1.500 maisons endommagées, la province réaffirme sa volonté de stabiliser durablement la vie des populations locales, tout en appelant à la générosité des organisations et des particuliers pour garantir à tous un Nouvel An chaleureux.

