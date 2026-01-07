Accélérer la reconstruction des logements et de soutenir les sinistrés du Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce matin du 7 janvier, une conférence en ligne pour évaluer la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung". Cette initiative vise à reconstruire et réparer les logements des familles sinistrées par les récentes catastrophes naturelles et inondations dans les provinces du Centre.

Selon les rapports présentés, ces catastrophes ont provoqué l’effondrement de 1.597 maisons et endommagé plus de 34.700 autres. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, l’ensemble des réparations a été achevé fin décembre.

À ce jour, 1 046 logements ont été reconstruits sur 1.597 (65,5%), tous les chantiers restants ayant été lancés avec un avancement de 60% à plus de 80%.

Le Premier ministre a salué les efforts des ministères, localités et entreprises, notant la restauration rapide des infrastructures vitales (électricité, eau, télécoms). Objectif prioritaire : loger tous les habitants d’ici le 15 janvier 2026, pour un Nouvel An lunaire (Têt) serein et la préparation du XIVe Congrès national du Parti.

Pour y parvenir, il a appelé à une mobilisation totale des forces de l’ordre, de l’armée et des organisations sociales, avec un travail ininterrompu jour et nuit.

Au-delà des logements, il a requis des autorités locales un accompagnement au confort des citoyens, via la fourniture d’équipements essentiels (téléviseurs, réfrigérateurs) aux plus démunis.

Sur le plan financier, il a proposé une aide de 5 millions de dôngs (près de 200 dollars) pour chaque foyer ayant dû réparer sa maison, et de 10 millions de dongs pour ceux dont l'habitation a été totalement reconstruite.

Ces fonds visent à aider les sinistrés à racheter du matériel de base et à reprendre leurs activités de production. La distribution doit être transparente et intègre, a insisté le Premier ministre.

Qualifiant la "Campagne Quang Trung" d’initiative profondément humaine, le Premier ministre appelle à un engagement sociétal continu.

