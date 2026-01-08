Pêche illégale : les provinces côtières sous pression du “carton jaune” européen

Huit ans après l’instauration du "carton jaune" par la Commission européenne, plusieurs provinces vietnamiennes intensifient leurs efforts pour encadrer la pêche maritime. À Khánh Hòa comme à Cà Mau, le renforcement de la gouvernance, de la traçabilité et du contrôle des flottes traduit une volonté de transformation durable du secteur halieutique.

Khánh Hòa déploie des mesures vigoureuses et coordonnées

Dans la province de Khánh Hòa, les autorités ont mis en œuvre une série de solutions de manière résolue. Les systèmes de contrôle et de surveillance des activités halieutiques dans les ports permettent une gestion rigoureuse des dossiers, des journaux de pêche ainsi que des mouvements d’entrée et de sortie des navires. Les armateurs ne sont autorisés à prendre la mer que s’ils maintiennent en fonctionnement les dispositifs de surveillance et complètent l’ensemble des formalités requises. Les inspections intersectorielles sont menées de façon synchronisée, contribuant à renforcer l’efficacité de la gouvernance du secteur.

Grâce à une communication régulière, le respect de la réglementation par les pêcheurs s’est sensiblement amélioré, tandis que les situations de navires "sans immatriculation, sans permis et sans contrôle" ou de pêche hors zones autorisées sont progressivement éradiquées.

Conscients des exigences actuelles en matière de gestion, les pêcheurs expriment toutefois le souhait de bénéficier d’un soutien accru des autorités, notamment sur le plan technique, afin de réduire les coûts de maintenance des équipements et de recevoir des orientations plus concrètes facilitant la mise en conformité. Leur volonté est de respecter strictement la réglementation, de contribuer à la levée du "carton jaune" INN, de préserver les zones de pêche et d’assurer une stabilité durable de leurs moyens de subsistance en mer.

Dans les faits, au sein de la flotte relevant du syndicat professionnel de la pêche du quartier de Nam Nha Trang, l’ensemble des pêcheurs se conforme aujourd’hui aux dispositions légales encadrant les activités de pêche maritime.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la production annuelle de l’aquaculture dépasse 32.000 tonnes, dont environ 50% issues de l’élevage en mer. La valeur des exportations de produits de la mer a atteint près de 850 millions de dollars en 2024.

La province compte actuellement plus de 80.800 cages d’élevage de homards, 15.000 cages d’élevage de poissons marins et 558 établissements de production de juvéniles, fournissant chaque année plus de 41 milliards d’alevins, soit environ 30% de la production nationale. Ces résultats traduisent une amélioration tangible de la gestion des pêches, contribuant à un développement durable, responsable et conforme aux exigences de l’intégration internationale.

Cà Mau place la lutte contre la pêche INN au premier plan

L’année 2025 marque un tournant décisif pour la province de Cà Mau dans la lutte contre la pêche INN. Grâce à l’implication coordonnée de l’ensemble du système politique, la province a obtenu des résultats significatifs en matière de gestion de la flotte, de surveillance des itinéraires, de traçabilité des produits et de traitement des infractions, contribuant ainsi à une gestion durable des ressources halieutiques et à la mise en conformité progressive avec les recommandations de la Commission européenne.

Appliquant rigoureusement les directives du Secrétariat du Parti, du gouvernement, du Premier ministre et du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, Cà Mau considère cette mission comme une priorité politique stratégique, directement liée à la crédibilité nationale et à la durabilité des moyens de subsistance des pêcheurs.

Selon Pham Van Muoi, vice-directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, en 2025, le service a activement conseillé le Comité populaire provincial dans l’adoption de nombreux textes directifs et plans d’action concrets, tout en organisant des inspections et un suivi étroit de leur mise en œuvre dans les localités côtières. La province a mené à bien l’intégralité des 19 missions confiées par le Premier ministre et le vice-premier ministre, président du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, dans le respect des délais impartis, sans aucun retard.

Fait notable, chaque cadre et membre du Parti au niveau local s’est vu confier la gestion d’environ cinq navires de pêche, avec l’appui technique des cadres provinciaux. Cette approche a permis de renforcer la responsabilité des autorités à tous les niveaux et de provoquer une évolution significative, tant dans la perception que dans les pratiques des communautés de pêcheurs.

L’un des résultats les plus marquants en 2025 réside dans l’atteinte d’un niveau de conformité juridique quasi absolu de la flotte de pêche. Au 19 décembre 2025, la province comptait 5.181 navires de pêche, dont 100% étaient immatriculés et intégralement enregistrés dans le système VNFishbase, 100% disposaient d’un permis de pêche valide, et aucun navire ne se trouvait en situation d’irrégularité administrative.

Pour les navires ayant cessé leurs activités ou ne présentant plus de besoins d’exploitation, les autorités locales assurent un suivi strict, incluant une géolocalisation photographique tous les sept jours afin de numériser les dossiers, excluant formellement toute reprise d’activité non conforme. Par ailleurs, 100% des navires portent des marques d’identification réglementaires, et l’enregistrement des navires dédiés à l’aquaculture est désormais achevé, mettant fin aux situations d’exploitation "hors circuit" et sans information claire.

La surveillance des itinéraires et le contrôle des entrées et sorties des ports continuent d’être appliqués de manière stricte et permanente.

La traçabilité des produits halieutiques est identifiée comme un maillon essentiel dans la démarche de levée du "carton jaune" de la CE. Les procédures de certification et de validation des captures sont menées conformément à la réglementation, sans aucun dossier nécessitant de rectification.

En 2025, la province a délivré 28 accusés de réception pour 171 tonnes de produits (cumul : 1.360 documents pour 7.627 tonnes) ; 5 certificats de matières premières issues de la pêche (SC) pour 58.170 tonnes (cumul : 903 certificats pour 12.875,04 tonnes) ; et 7 certificats d’origine des produits halieutiques (CC) pour 83.817 tonnes (cumul : 877 certificats pour 12.460,578 tonnes).

L’application de la loi en matière de lutte contre la pêche INN a été renforcée de façon significative, garantissant une détection et un traitement systématiques des infractions.

Concernant les violations des eaux territoriales étrangères, 14 navires ont été identifiés et sanctionnés : 9 ont fait l’objet de sanctions administratives, un a donné lieu à des poursuites pénales et 4 affaires ont été jugées, aboutissant à des peines cumulées de 35 ans de prison ferme pour 6 prévenus, assorties d’amendes s’élevant à 20 millions de dôngs.

S’agissant des infractions liées à la perte de signal VMS ou au franchissement des limites maritimes, entre le 1er janvier 2024 et le 19 décembre 2025, 3.210 navires ont été contrôlés et traités à 100% : 88 ont été sanctionnés (2,74%), tandis que 3.122 dossiers ont été classés (97,26%) après vérification de causes objectives et du respect des procédures.

Le règlement exhaustif de ces infractions a produit un effet dissuasif manifeste, contribuant à une évolution durable des comportements des pêcheurs vers une stricte conformité légale.

Parallèlement aux mesures techniques et juridiques, la province accorde une attention particulière aux actions de sensibilisation. En 2025, Cà Mau a produit 102 reportages, publié 877 articles dans la presse écrite et électronique, diffusé 18.870 dépliants, 5.000 brochures et 10.000 affiches, organisé 47 sessions de formation réunissant 4.007 participants et envoyé 51.403 messages de sensibilisation aux pêcheurs.

Les systèmes de radiodiffusion communaux diffusent quotidiennement, à raison de deux fois par jour, des messages consacrés à la lutte contre la pêche INN, contribuant à renforcer la prise de conscience et le consensus au sein des communautés de pêcheurs.

Selon l’évaluation du Service de l’agriculture et de l’environnement de Cà Mau, la lutte contre la pêche INN a connu des progrès clairs, globaux et substantiels. La mise en œuvre rigoureuse des directives centrales, la gestion étroite de la flotte, le contrôle efficace des activités de pêche et le traitement sévère des infractions constituent désormais une base solide permettant, avec l’ensemble du pays, d’envisager la levée prochaine du "carton jaune" de la Commission européenne.

