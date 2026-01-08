Perspectives de développement du secteur des semi-conducteurs au Vietnam

Face à la restructuration rapide des chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales, notamment dans des domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA), l’organisation par le Vietnam de la première Conférence internationale sur les semi-conducteurs (ICOS) revêt une importance à la fois symbolique et pratique.

L'événement a permis d’apporter un éclairage opportun sur le développement des ressources humaines, le renforcement des liens entre la recherche et l’industrie, ainsi que sur le positionnement du pays dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

ICOS 2026 s’est tenue du 5 au 7 janvier à Da Nang, dans le Centre du Vietnam. Organisée par l’Université des technologies de l’information et de la communication Vietnam - République de Corée (VKU), relevant de l’Université de Dà Nang, en collaboration avec l’Institut des ingénieurs en semi-conducteurs (ISE) de la République de Corée, la conférence a réuni près de 300 scientifiques, experts, conférenciers, chercheurs et représentants de l’industrie des semi-conducteurs, de l’électronique et des systèmes intelligents.

Il s’agissait de la première conférence internationale spécialisée sur les semi-conducteurs organisée dans le Centre du Vietnam et de la première fois que le pays accueillait un forum académique d’envergure entièrement dédié à ce secteur. Organisée conformément aux normes internationales, la conférence a proposé des séances plénières, des présentations techniques et des forums industriels, reflétant les grandes tendances de la recherche qui façonnent le secteur des semi-conducteurs.

Le professeur Hanho Lee, vice-président chargé des technologies de l’ISE, a déclaré qu’ICOS se voulait une plateforme annuelle reliant le monde universitaire et l’industrie à l’échelle mondiale, permettant aux participants de partager leurs avancées scientifiques et de débattre des technologies appelées à définir l’avenir des systèmes semi-conducteurs. L’organisation d’ICOS 2026 témoigne de la reconnaissance internationale croissante du Vietnam en tant que partenaire potentiel de l’écosystème régional des semi-conducteurs, et non plus seulement comme un marché d’adoption technologique.

La convergence des semi-conducteurs et de l’IA, qui stimule la demande en puces spécialisées, en intégration hétérogène et en solutions de packaging avancées, a constitué l’un des thèmes centraux de la conférence. ICOS 2026 a présenté 72 rapports scientifiques rédigés par près de 300 auteurs, couvrant un large éventail de sujets allant des matériaux et dispositifs semi-conducteurs à la conception, aux tests et aux systèmes interdisciplinaires de matériel dédié à l’IA.

Le professeur agrégé Huynh Công Phap, recteur de l’Université de Visvesvaraya (VKU) et coprésident du comité d’organisation, a souligné que, les semi-conducteurs étant de plus en plus considérés comme une nouvelle forme d’infrastructure stratégique, le développement de ce secteur influe directement sur la capacité d’innovation, la compétitivité économique et la transformation numérique. Il a ajouté que les ressources humaines demeurent un goulot d’étranglement majeur, non seulement pour le Vietnam mais aussi à l’échelle mondiale, soulignant ainsi la nécessité de placer l’éducation et la formation au cœur des stratégies de développement des semi-conducteurs.

Cette conférence s'est tenue alors que Dà Nang accélère sa stratégie de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique. Un bilan du secteur scientifique et technologique de la ville à l'horizon 2025 témoigne de la mise en œuvre coordonnée de la résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux avancées scientifiques et technologiques, à l'innovation et à la transformation numérique nationale. Dà Nang a également déployé une série de programmes stratégiques, dont un programme dédié au développement des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

VNA/CVN