Publication de la liste des produits phytosanitaires autorisés et interdits

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié les listes des produits phytosanitaires autorisés et interdits au Vietnam. Ces listes constituent un cadre juridique essentiel pour la gestion de la production, l’importation, le commerce et l’utilisation des produits phytosanitaires, contribuant ainsi à garantir la production agricole, la santé publique et l’environnement.

Photo : CP/CVN

La publication et la mise à jour de ces listes visent également à créer un environnement favorable permettant aux organisations et aux particuliers d’agir conformément à la loi, tout en éliminant progressivement les substances à haut risque, en vue d’une agriculture sûre et durable et d’une intégration internationale.

Selon le Département de la production et de la protection des végétaux, ces listes intègrent de nouveaux produits phytosanitaires, notamment biologiques, répondant aux exigences de la production agricole face au changement climatique et au renforcement des normes de qualité des produits agricoles et de sécurité alimentaire.

La liste des produits phytosanitaires autorisés a été mise à jour avec l’ajout de 17 nouvelles substances, dont six biologiques, et de 55 nouveaux produits.

L’augmentation du nombre de produits biologiques témoigne de la volonté du secteur agricole de réduire progressivement sa dépendance aux produits chimiques et de promouvoir des solutions respectueuses de l’environnement.

La liste comprend plusieurs produits destinés à lutter contre les ravageurs des cultures d’exportation à haute valeur ajoutée, comme le durian, le fruit du dragon, le pomelo et d’autres arbres fruitiers.

Elle intègre égalemendes produits dont l’application se fait par drones. Cette avancée majeure dans l’application des sciences et des technologies et la transformation numérique de la production agricole contribue à améliorer l’efficacité d’utilisation des produits, à réduire les coûts de main-d’œuvre, à limiter le contact direct des travailleurs avec les substances chimiques et à protéger l’environnement.

Parallèlement à l’ajout de nouvelles substances, deux produits phytosanitaires, le carbosulfan et le benfuracarbe, ont été retirés de la liste en raison de leurs effets néfastes sur la santé humaine et animale, ainsi que sur l’environnement.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement poursuit son examen afin d’éliminer les produits phytosanitaires nocifs pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

VNA/CVN