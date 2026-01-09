Le chômage des jeunes reste persistant malgré les gains sur le marché du travail

Malgré des signes d’amélioration du marché du travail fin 2019, le Vietnam comptait encore environ 1,4 million de jeunes de 15 à 24 ans sans emploi ni formation au quatrième trimestre, soulignant les difficultés persistantes rencontrées par les jeunes sur le marché du travail, selon l’Office général des statistiques du ministère des Finances.

Ce chiffre représente 10,2% de la population jeune totale du pays.

Si le nombre de jeunes ni en emploi ni en formation a diminué de 169.200 par rapport au trimestre précédent, il a augmenté de 124.300 par rapport à la même période l’année précédente. Le taux s’établit à 11,7% en zone urbaine et à 8% en zone rurale. Les jeunes femmes représentent 12,1% de ce chiffre, contre 8,3% pour les jeunes hommes.

Le taux de chômage des 15-24 ans atteint 9,04%, supérieur à celui du trimestre précédent et à celui de la même période des années précédentes. Il est à noter que le chômage des jeunes est resté plus marqué dans les villes qu’à la campagne, avec des taux respectifs de 11,1% et 7,8%.

Parmi la population en âge de travailler, le taux de chômage s’établissait à 2,2%, en hausse par rapport au trimestre précédent et stable par rapport à la même période en 2024.

Le rapport précise qu’une personne sans emploi est définie comme une personne âgée de 15 ans ou plus qui, durant la période de référence, remplit les trois critères suivants : "ne pas occuper d’emploi, rechercher activement un emploi et être disponible pour travailler".

Les chiffres pour l’ensemble de l’année 2025 montrent que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a atteint 8,6%, soit une hausse par rapport à l’année précédente. Ce taux s’élevait à 11,2% en zone urbaine et à 7% en zone rurale.

Le taux de chômage parmi la population en âge de travailler était de 2,2%, en baisse par rapport à l’année précédente, avec 2,5% en zone urbaine et 2% en zone rurale. Par ailleurs, le rapport note qu’en 2025, plus de 772.000 personnes en âge de travailler étaient sous-employées, soit une diminution de 81.300 par rapport à l’année précédente.

Selon l’Office national des statistiques, le revenu mensuel moyen des travailleurs vietnamiens a atteint 8,4 millions de dôngs (320 dollars) en 2025, soit une augmentation de 8,9%, ou 685.000 dôngs (26 dollars), par rapport à l’année précédente.

Le revenu mensuel moyen des travailleurs masculins s’élevait à 9,5 millions de dôngs (360 dollars), contre 7,2 millions de dôngs (275 dollars) pour les travailleuses. Les travailleurs en zone urbaine gagnaient en moyenne 10,1 millions de dôngs (380 dollars) par mois, tandis que ceux en zone rurale percevaient 7,3 millions de dôngs (276 dollars).

Le rapport indique également que les conditions de travail et d’emploi au quatrième trimestre 2025 ont montré des signes évidents d’amélioration, avec une croissance de la population active, du nombre de personnes en emploi et du revenu mensuel moyen par rapport au trimestre précédent et à la même période de 2024.

Toutefois, le chiffre de 1,4 million de jeunes ni en formation ni en emploi illustre en partie les difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un travail, soulignant la nécessité pour les autorités de renforcer l’orientation professionnelle, l’accompagnement à la formation et l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes.

