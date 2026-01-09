Quang Tri : la campagne Quang Trung redonne espoir pour les populations sinistrées

Les habitations renforcées et les structures parasismiques construites dans le cadre de la campagne Quang Trung sont devenues un pilier essentiel pour les habitants de la commune de Khe Sanh (province de Quang Tri).

Durement touchée par les récentes catastrophes, la population retrouve aujourd'hui l'espoir et les moyens de reconstruire une vie normale.

En ce début d'année, la joie de la famille de Nguyên Thi Thuong est palpable. Leur nouvelle maison de plain-pied, solide et sécurisée, est presque achevée. Plus qu'un simple abri, cet édifice réalise le rêve d'un logement stable après des mois d'angoisse face aux intempéries. Sur le chantier, officiers et soldats de l'Armée populaire ont travaillé sans relâche, se relayant jour et nuit, même durant les jours fériés. Après seulement 22 jours de travaux, le projet est finalisé à 90%. La famille devrait pouvoir emménager dès le 10 janvier.

Thai Thi Nga, présidente de la commune de Khe Sanh, a souligné que cette campagne est une initiative cruciale. Sous l'impulsion du gouvernement et du Comité populaire provincial, un plan transparent a été déployé pour mobiliser les forces vives et stabiliser rapidement la situation des sinistrés.

Suite aux directives du Premier ministre, Quang Trung a activement mis en œuvre la campagne de réponse aux conséquences des catastrophes naturelles, mobilisant l'ensemble du système politique afin de stabiliser rapidement les situations, garantir la sécurité et rétablir la confiance et le bien-être des populations touchées.

Dans le quartier résidentiel de la rue Hùng Vuong, commune de Khe Sanh, des ouvrages contre les glissements de terrain, achevés dans le cadre de la campagne Quang Trung, a transformé cette zone autrefois dévastée, apportant soulagement et confiance aux habitants qui peuvent désormais y retourner et s'y installer.

Auparavant, à la mi-novembre 2025, de fortes pluies avaient provoqué un grave glissement de terrain derrière le quartier résidentiel de la rue Hùng Vuong, endommageant deux maisons et en menaçant dix autres. Les autorités avaient évacué les habitants, déclaré l'état d'urgence et lancé un projet de protection contre les glissements de terrain d'un coût de 18 milliards de dôngs, piloté par le Département provincial de la construction et mis en œuvre par la Brigade 384 et des unités de la 4e Région militaire.

Le projet a été inauguré le 31 décembre 2025. En 18 jours de travaux, les équipes ont déplacé plus de 30.000 m³ de terre, de sable, de pierres et de gravier ; installé 200 gabions anti-glissement de terrain ; construit 130 m de canaux de drainage ; et semé 2.000 m² de gazon sur le talus. L'armée a apporté son aide aux habitants pour les réparations, le déménagement de leurs biens et le déblaiement de leurs maisons afin de leur permettre de reprendre rapidement leurs activités.

Nguyên Dang Quang, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a souligné que l'inauguration de ce projet témoigne du rôle essentiel de l'Armée populaire du Vietnam dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Elle illustre également l'étroite coordination et la responsabilité partagée entre l'armée, les autorités locales et les habitants dans la mise en œuvre de cette campagne, contribuant ainsi à la sécurité et au bien-être de la population.

Lancée le 1er décembre 2025 par le Premier ministre Pham Minh Chinh, la campagne Quang Trung a pour mission de réparer et reconstruire les habitations dans plusieurs provinces du Centre (Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông). L'objectif est clair : garantir un toit décent et sécurisé à chaque famille sinistrée avant le Nouvel An lunaire 2026.

