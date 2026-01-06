Plus de 500 maisons pour les sinistrés seront inaugurés à Dà Nang avant le Têt

Grâce à des approches novatrices et responsables, la ville de Dà Nang (Centre) est en bonne voie d’atteindre son objectif de réparation et de construction de plus de 500 maisons pour les résidents touchés par les inondations, dans le cadre de la campagne Quang Trung lancée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Ces logements devraient être mis en service avant le Nouvel An lunaire (Têt) 2026, contribuant ainsi au rétablissement de moyens de subsistance durables pour la population locale.

Lors des pluies torrentielles, des glissements de terrain et des crues soudaines de fin 2025, les communes isolées de Trà Tân, Trà Linh, Trà Leng et Hung Son ont subi d’importants dégâts en biens, en infrastructures et sur les habitations.

Les autorités communales ont activement mis en œuvre la campagne rapide Quang Trung, lancée sur ordre du Premier ministre, pour reconstruire et réparer les maisons endommagées par les récentes catastrophes naturelles.

Selon Lê Minh Chiên, président du Comité populaire de la commune de Trà Tân, 18 maisons neuves de la localité ont été déplacées vers des sites éloignés des zones à risque de glissements de terrain et de crues soudaines.

Par ailleurs, Nguyên Hai Dông, vice-président du comité populaire de la commune de Trà Leng, a déclaré qu’outre les financements de l’État et des organisations locales, la commune avait mobilisé un maximum de main-d’œuvre, d’équipements et de matériaux pour construire et réhabiliter 12 maisons de ce type.

Le lieutenant-colonel Nguyên Viêt Binh, commissaire politique adjoint du commandement de la zone de défense 5 - Diên Bàn, ville de Dà Nang, a indiqué qu’une fois les chantiers remis, les officiers et les soldats s’étaient immédiatement mis au travail. Afin de gagner du temps, l’unité avait été divisée en deux équipes stationnées à proximité des chantiers.

Le 6 janvier, la police de la province de Quang Ngai a remis la première maison construite dans le cadre de la campagne Quang Trung à une famille sinistrée d’un glissement de terrain dans la commune de Son Tây.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de l’une des 32 maisons dont la police provinciale assume la responsabilité principale pour la construction et les travaux devront s’achever avant le 10 janvier 2026.

Cette maison de deux étages, construite pour un coût total de 110 millions de dôngs (environ 4.200 dollars), a été financée par le ministère de la Police, le Comité populaire provincial et grâce aux contributions d’organismes, d’organisations et d’autorités locales.

VNA/CVN