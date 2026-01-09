À Hô Chi Minh-Ville, une rare vague de froid surprend les habitants

Hô Chi Minh-Ville a connu un froid inhabituel vendredi matin 9 janvier, avec des températures chutant à environ 16-17°C, le niveau le plus bas enregistré depuis près de dix ans.

Photo : VNA/CVN

Le long des grands axes routiers reliant la périphérie au centre-ville, de nombreux habitants portaient vestes, gants et écharpes pour se rendre au travail ou vaquer à leurs occupations matinales.

Le froid était d’autant plus ressenti, notamment par les personnes circulant à moto tôt le matin.

Selon le Centre hydrométéorologique de la région Sud, cette vague de froid était due à une importante masse d’air froid venue du nord et s’étant propagée profondément dans le Sud du Vietnam, entraînant une chute brutale des températures dans la nuit du 8 au 9 janvier.

Les températures relevées dans les stations météorologiques sont descendues sous les 18°C, tandis que les températures extérieures réelles étaient probablement de 2 à 3°C inférieures aux chiffres enregistrés.

Les jours précédents, les températures nocturnes et matinales dans la ville oscillaient entre 20 et 22°C, déjà considérées comme froides selon les normes locales.

Cependant, le froid du 9 janvier a incité de nombreux habitants à porter plusieurs couches de vêtements lorsqu’ils sortaient.

Les météorologues ont indiqué que les températures inférieures à 18°C sont rares à Hô Chi Minh-Ville.

Au cours de la dernière décennie, les températures minimales au Vietnam se sont généralement maintenues entre 19 et 20°C, à quelques exceptions près.

Cette chute brutale des températures est considérée comme inhabituelle et est principalement attribuée aux effets combinés de La Niña et d’intensifications des vagues de froid en provenance du nord, ont indiqué les experts.

Les prévisions indiquent que le Sud du pays restera touché par le froid jusqu’à la mi-janvier, avec des températures oscillant généralement entre 20 et 22°C, et ce, possiblement jusqu’aux alentours du Nouvel An lunaire 2026.

Les services météorologiques ont mis en garde contre les risques sanitaires liés aux fortes variations de température entre le jour et la nuit et à la faible humidité, notamment pour les personnes âgées et les jeunes enfants. Ils ont conseillé aux habitants de se couvrir chaudement et de prendre des mesures de prévention.

VNA/CVN