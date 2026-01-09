Une facebookeuse vietnamienne interpellée pour propagande contre l’État

L’agence de police d’enquête de la Police de la ville de de Hanoi a pris une décision de mise en examen et placé en détention provisoire Hoàng Thi Hông Thai, âgée de 46 ans et domicilée dans la zone urbaine de Thanh Hà, commune de Binh Minh, à Hanoi, pour propagande contre l’État.

Hoàng Thi Hông Thai, connue comme une facebookeuse, a été arrêtée pour “production, détention, diffusion ou dissémination d’informations, de documents ayant un contenu opposable à l’État de la République socialiste du Vietnam” en application de l’article 117 du Code pénal.

Les décisions de mise en examen et de placement en détention provisoire ont été approuvées par le Parquet populaire de la ville de Hanoi conformément aux procédures légales.

L’enquête sur cette affaire, menée par l’agence de police d’enquête de la Police de la ville de de Hanoï, suit actuellement son cours.

