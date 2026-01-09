Hanoï expérimente un système de prévision précoce de la qualité de l’air

Selon HanoiAir, le nouveau système de prévision précoce de la capitale, plusieurs zones de Hanoï ont enregistré une qualité de l'air jugée "mauvaise" dans l'après-midi du 8 janvier.

Face à ce constat, les autorités recommandent vivement aux populations vulnérables - seniors, enfants et personnes souffrant de pathologies chroniques, cardiovasculaires ou respiratoires - de limiter leurs activités en extérieur.

Déployé à titre expérimental par le Département de l'agriculture et de l’environnement en collaboration avec le Centre national de prévision hydrométéorologique et l'Université de technologie (VNU), HanoiAir permet d’anticiper l’évolution de la pollution dans le temps et l’espace. Cet outil est conçu pour transformer les données en décisions concrètes de contrôle environnemental.

Au début du mois de janvier 2026, la qualité de l’air à Hanoï a montré une nette dégradation. Les prévisions indiquent une hausse de l’indice moyen AQI sur l’ensemble de la ville entre le 9 et le 13 janvier. Le 10 janvier, l’AQI maximal devrait atteindre 114, avant de grimper à 139 le 11 janvier, un niveau considéré comme médiocre. Les zones sud, sud-ouest et nord-ouest de la capitale seraient les plus affectées.

Dans un contexte d'accélération des grands chantiers d'infrastructures et de réaménagement urbain, ces alertes sont cruciales. Le système ne se limite pas à la simple information : il doit servir de déclencheur pour des actions publiques immédiates.

Sur la base de ces prévisions, le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï a appelé les services, secteurs et localités concernés à mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes pour réduire les sources de pollution.

Selon son directeur adjoint, Vu Xuân Tùng, la prévision de la qualité de l’air constitue un outil opérationnel essentiel, étroitement lié à des actions immédiates et coordonnées, afin d’éviter une gestion passive des épisodes de pollution hivernaux.

