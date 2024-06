Quang Nam considère la lutte contre la pêche INN comme une tâche urgente

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est une tâche cruciale et à long terme qui doit se poursuivre, avec la participation active de l'ensemble du système politique et des citoyens de toutes les classes, a déclaré le vice-ministre de Agriculture et Développement rural, a déclaré Phùng Duc Tiên mercredi 19 juin.

En inspectant la mise en œuvre des réglementations anti-pêche INN dans la province centrale de Quang Nam, le vice-ministre a déclaré que la province avait apporté de nombreux changements positifs et remarquables dans la lutte contre la pêche INN, mais qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour mettre en œuvre la réglementation des recommandations pertinentes de la Commission européenne (CE).

La délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a travaillé avec la province de Quang Nam sur la gestion et le contrôle des navires et la mise en œuvre de réglementations légales sur la lutte contre la pêche INN. Au port de pêche de Tam Quang, district de Nui Thành, la délégation a directement vérifié les dossiers et les procédures d'entrée et de sortie, retracé l'origine et la sortie des produits aquatiques et inspecté le maintien de la connexion du système de surveillance des véhicules (VMS) par les pêcheurs lorsqu'ils opèrent en mer.

Aucun navire de pêche n'a violé les eaux étrangères à Quang Nam ces dernières années, mais le risque existe toujours. Des mesures plus drastiques sont donc nécessaires, a déclaré Phùng Duc Tiên.

Le président par intérim du Comité populaire provincial, Hô Quang Buu, a déclaré que la province comptait actuellement 2.116 bateaux de pêche enregistrés. La lutte contre la pêche INN dans la province a obtenu de nombreux résultats importants et positifs.

Afin de supprimer rapidement le "carton jaune" de la CE, la province de Quang Nam continue de sensibiliser les pêcheurs à la nécessité de se conformer strictement aux réglementations légales en matière de pêche et d'achat de fruits de mer, d'inspecter strictement et de traiter résolument tout cas de perte de connexion VMS.

La province a demandé aux fournisseurs de VMS d'être chargés de vérifier directement l'état de l'équipement sur le bateau de pêche afin de servir de base aux autorités pour traiter les violations.

VNA/CVN