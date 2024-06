Atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050, le scénario le plus rentable.

Selon un rapport élaboré par l'Autorité vietnamienne de l'électricité et des énergies renouvelables, l'Agence danoise de l'énergie (DEA), l'ambassade du Danemark au Vietnam, atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050 est non seulement techniquement réalisable, mais aussi le scénario le plus rentable.

Photo : VNA/CVN

Le rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2024 - Pathways to Net Zero (EOR-NZ), publié le 19 juin, indique que pour atteindre l'objectif de 2050, les émissions de CO 2 du Vietnam devraient culminer en 2030 et que la transition énergétique verte doit se produire de toute urgence et à un rythme plus rapide qu'auparavant.

Avec un énorme potentiel en matière d’énergie solaire et d’énergie éolienne terrestre et offshore, le Vietnam est bien placé pour transformer son secteur énergétique des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et exploiter ses ressources nationales. Le rapport montre comment le Vietnam, grâce au développement des énergies renouvelables, ainsi qu’à l’électrification des secteurs de l’industrie et des transports, peut assurer une transition verte rentable et atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, tout en réduisant la dépendance du Vietnam aux importations d’énergie.

Selon l'analyse du rapport, 56 gigawatts supplémentaires d'énergie renouvelable (17 GW d'énergie éolienne terrestre et 39 GW d'énergie solaire) doivent être ajoutés d'ici 2030 si le Vietnam veut rester sur la bonne voie pour atteindre le pic de carbone en 2030 et la neutralité climatique d'ici 2050.

Le rapport est le quatrième d'une série de publications prospectives dans le cadre du Programme de partenariat énergétique dano-vietnamien, un partenariat à long terme entre le Danemark et le Vietnam sur la transition énergétique verte. Le rapport présente des scénarios de développement du système énergétique vietnamien d’ici 2050, en se concentrant sur l’analyse des voies réalistes permettant au Vietnam d’atteindre son engagement de zéro émission nette d’ici 2050.

Le rapport délivre un message clair : le moyen le plus bénéfique et le plus rentable de soutenir la croissance durable du Vietnam passe par une expansion massive de l’énergie solaire et éolienne, ainsi que par l’électrification des transports et de l’industrie. Il est essentiel d’accélérer dès maintenant la transition énergétique verte au Vietnam pour éviter des coûts inutiles.

Transition verte

Kristoffer Böttzauw, directeur général de l'Agence danoise de l'énergie, a déclaré que le Vietnam et le Danemark avaient des objectifs climatiques ambitieux. Le rapport est le résultat des efforts de collaboration solides des deux pays en matière de transition verte et de changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Le rapport montre que le Vietnam possède un potentiel en matière d'énergies renouvelables et que la transition verte stimulera la croissance économique et garantira la sécurité énergétique et le développement durable de la société, a-t-il déclaré.

Ces dernières années, le Vietnam a connu une forte croissance économique qui a entraîné une augmentation significative de la consommation d’énergie ainsi que des émissions de dioxyde de carbone. Il est vital pour le développement durable du Vietnam que le pays, étant l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, soit capable de dissocier croissance économique et consommation d'énergie et de développer un système énergétique plus durable et plus vert en investissant dans les énergies renouvelables et les technologies économes en énergie, a-t-il noté.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a déclaré que les projets et programmes de coopération entre le Vietnam et le Danemark ces derniers temps ont aidé le Vietnam à assurer l'approvisionnement en énergie pour le développement socio-économique et le développement vert et durable du secteur énergétique.

Le Vietnam apprécie toujours le soutien du gouvernement danois et espère que les deux parties continueront à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre plus efficacement les programmes de coopération énergétique, a déclaré Nguyên Hoàng Long.

L'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, a déclaré que pour atteindre son objectif de zéro émission nette, le Vietnam devait prendre des mesures rapides, robustes et durables. Cela sera non seulement essentiel pour faire face à la demande croissante d’énergie, mais également pour attirer davantage d’investissements directs étrangers lorsque l’accès aux énergies renouvelables deviendra plus pertinent dans la prise de décisions d’investissement.

Le Danemark s'engage à soutenir le Vietnam dans cette transition verte, a-t-il affirmé.

VNA/CVN